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二次確診還領得到勞保傷病給付？ 勞動部：醫生說了算

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
若經醫生判定為二次確診而須居家照護，自不能工作之第四日起，可以再次請領傷病給付。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
若經醫生判定為二次確診而須居家照護，自不能工作之第四日起，可以再次請領傷病給付。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

國內本土疫情持續，有民眾短期內二次確診、或是再次快篩陽，一般民間防疫險大多只理賠一次。勞動部表示，若經醫生判定為二次確診而須居家照護，自不能工作之第四日起，可以再次請領傷病給付。

勞保局官員表示，二次確診要再次領勞保傷病給付，必須憑地方衛生單位開出隔離治療通知書，且居家照護超過三天以上。舉例來說，未來疫情指揮中心對確診者居家照護放寬為3+4（三天居家隔離、四天自主健康管理），就沒有申請勞保傷病給付的問題。

疫情指揮中心日前發布全台已有逾1,200人有二次確診紀錄，但疫情指揮中心也說，確診後一個月內有可能出現時陰時陽情況；同時，也有二次確診（或再次快篩陽）民眾抱怨，衛生單位拒絕二次開出隔離治療通知書，致民眾無法請假、也無法再次請領勞保傷病給付。目前最新進展是，疫情指揮中心表示，將會研議二次確診的判斷準則。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，民眾近期二度快篩陽，是否為二次確診、或為第一次確診的後續，「醫生說了算」；若判定為二次確診，就會開出居隔通知書。

黃維琛表示，勞工若經由醫師判斷為二次確診之後，同樣可以依照相關規定，在居家隔離期間請的病假，併入住院傷病假（二年內合計不得超過一年）計算，雇主應給假、不得扣發全勤獎金。

勞動部勞工保險局職業災害給付組長陳慧敏表示，只要是經由醫師判斷為二次確診者，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所、防疫旅館或進行居家照護期間，因不能工作致未能取得原有薪資者、或是雇主因勞工不能出勤未全額給付薪資者，自不能工作之第四日起，同樣也可以依《勞工保險條例》相關規定請領傷病給付。

惟勞工第一次勞保申請傷病給付，可憑「隔離治療通知書」、「健康數位證明」或「健保快易通PCR截圖」等申請傷病給付；勞保局官員透露，若判定為二次確診，可能只能憑「隔離治療通知書」申請，須待疫情指揮中心對二次確診判斷準則出爐後，再做決定。

勞保局表示，勞工申請勞保傷病給付現已有逾1.4萬件，但目前尚未有二次確診申請案例。

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