未來世界經濟變化 謝金河：至少要盯住5個指標

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「星海羅盤：左右未來世界經濟的五個指標」一文，他說，未來的世界經濟會像極端氣候般，波動會加大。大家看未來世界經濟的變化，像星海羅盤那樣，至少要盯住5個指標，為油價、美元指數、債券殖利率、CRB指數、VIX恐慌指數。

謝金河說，美國為了對抗通貨膨脹，已使出渾身解數的力量，聯準會主席鮑爾已經預告要把CPi壓到2%以下。以眼前俄烏戰爭陷入僵持不下的持久戰來看，這幾乎是不可能的任務。

他表示，如果一定要達成目標，只有採取極端手段，像聯準會放話，7月再升3碼，下半年會升7碼，如果是這樣，美國聯邦政府利率區間會拉升至3.25%到3.5%之間，這可以從當前美國公債殖利率從3年到30年期都交會在3.5%上下看出端倪。

「要讓通膨降溫，一定要把市場預期的心理打下來」，他表示，因此，不管聯準會或財政部，幾乎都口徑一致，擺出超鷹姿態，也就是用窮兇極惡的恐嚇，讓市場對未來充滿悲觀預期，當然股價下跌是必要之惡。股價跌下來，資產縮水，對未來愈想愈悲觀，這是第一步。

「未來的世界經濟會像極端氣候般，波動會加大」，謝金河說，大家看未來世界經濟的變化，像星海羅盤那樣，至少要盯住5個指標。第一個是油價，17日油價大跌逾7美元，天然氣也重挫逾6%，這是預期未來經濟會衰退，油價因此下跌，油價跌，這是通膨降溫第一步，「油價跌，糧食價格也下跌，貴金屬價格也下跌，這是通膨降溫第一個指標」。

謝金河表示，二是美元指數，這個禮拜美元指數上漲至105.788，美元匯價持續上升，全球經濟壓力加大。這一陣子，日圓、韓元、菲律賓披索、泰銖、馬幣都創新低，資金回流美國，新興市場壓力大，不小心就會出現像1997年的亞洲金融風暴。今年以來，經濟體質不佳的秘魯，斯里蘭卡已瀕傳危機。「美元愈強，世界的壓力愈大」。

謝金河說，三是債券殖利率，如果殖利率一直往上飆，股票的投資價值會不斷被壓縮，「這次台積電股價跌不停，當然和債券殖利率飆高有關，未來殖利率往上走？或往下？茲事體大！」過去兩年，利率很低的時候，全球負殖利率債券幾乎到18兆美元，現在除了日本三年期以內的債券，負殖利率債券已絶跡。

他表示，四是代表全球物價的指標CRB指數，這次最高到329.57，未來若能往下，對世界經濟才是好的預兆。最後一個是VIX恐慌指數，這是象徵市場情緒的指標，這次最高到38.89，最低到23.9，現在在31附近，若能落到20左右，這個世界才會平靜。

謝金河說，看著世界的變化，這5項指標像大海航行的星海羅盤，必須時時盯著看。