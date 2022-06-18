陸太陽光電模組禁入台 經部：違規嚴重將撤照、拒購電
依照現行規定，中國大陸製太陽光電模組及電池不准許輸入國內，為阻止中國大陸製太陽光電模組透過東南亞進口傾銷台灣，經濟部今（18）日表示，將協同海關海關加強查緝，並規範進口模組應檢附非中國大陸製佐證文件，同時如光電案場經舉發有使用大陸製太陽光電模組及電池者，將廢止同意備案及電業執照。
經濟部表示，為避免業者將中國大陸製太陽光電模組及電池透過第三地進口國內，經濟部已責成國貿局修正太陽光電模組及電池之輸入規定，規範進口模組應檢附電池非中國大陸製佐證文件供海關查驗。此外透過駐外單位實地查廠，掌握當地設廠事實及其產能，並將持續關注國際調查中國大陸製太陽光電模組及電池動態，據以提供高風險廠商名單予海關加強查驗。
經濟部進一步表示，國內太陽光電案場如經發現採用中國大陸製模組及電池時，將依「再生能源發電設備設置管理辦法」要求限期改善，並通知台電公司暫停電能躉購。逾期未改善或改善不完全時，得廢止再生能源發電設備同意備案及電業執照，以嚇阻業者心存僥幸。
經濟部強調，為健全國內太陽光電產業發展，已與光電四大公、協會溝通，要求未來進口模組不得含中國大陸產製之太陽光電電池，更與相關部會合作加強查緝防範進口。經濟部將持續輔導國內太陽光電發展，以提升產業競爭力，共同達成能源轉型之目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言