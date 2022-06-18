陸太陽光電模組禁入台 經部：違規嚴重將撤照、拒購電

依照現行規定，中國大陸製太陽光電模組及電池不准許輸入國內，為阻止中國大陸製太陽光電模組透過東南亞進口傾銷台灣，經濟部今（18）日表示，將協同海關海關加強查緝，並規範進口模組應檢附非中國大陸製佐證文件，同時如光電案場經舉發有使用大陸製太陽光電模組及電池者，將廢止同意備案及電業執照。

經濟部表示，為避免業者將中國大陸製太陽光電模組及電池透過第三地進口國內，經濟部已責成國貿局修正太陽光電模組及電池之輸入規定，規範進口模組應檢附電池非中國大陸製佐證文件供海關查驗。此外透過駐外單位實地查廠，掌握當地設廠事實及其產能，並將持續關注國際調查中國大陸製太陽光電模組及電池動態，據以提供高風險廠商名單予海關加強查驗。

經濟部進一步表示，國內太陽光電案場如經發現採用中國大陸製模組及電池時，將依「再生能源發電設備設置管理辦法」要求限期改善，並通知台電公司暫停電能躉購。逾期未改善或改善不完全時，得廢止再生能源發電設備同意備案及電業執照，以嚇阻業者心存僥幸。

經濟部強調，為健全國內太陽光電產業發展，已與光電四大公、協會溝通，要求未來進口模組不得含中國大陸產製之太陽光電電池，更與相關部會合作加強查緝防範進口。經濟部將持續輔導國內太陽光電發展，以提升產業競爭力，共同達成能源轉型之目標。