WTO部長會議落幕 2024年將恢復爭端解決機制

行政院經貿談判辦公室今（17）日指出，我國與世界貿易組織（WTO）各會員部長於今年6月12日至16日在瑞士日內瓦舉行的第12屆部長會議，而此次的會議在延長2天後，終於宣告結束。行政院政務委員鄧振中在會中堅定支持WTO改革，並已獲得會員共識。而這次WTO會議中所關注的漁業補貼、疫苗專利、糧食問題等均已獲得共識。

WTO目前面臨多邊貿易談判前進困難，但全球貿易環境已丕變的局面。現有的WTO多邊貿易規範多是在1994年成立時議定，部分已難符合現在的環境及企業界的需要；例如電子商務的蓬勃發展需要有多邊的規範、如何因應氣候變遷及維護環境的永續發展更是眾所注目的跨國界議題等，諸如此類在本世紀始浮現的問題，加上WTO爭端解決上訴機構的裁判人選遲遲未定，致許多會員間的貿易糾紛案件無法獲得終審判決，增添了企業界經商條件的不確定性，更凸顯WTO須進行改革，以回應新時代挑戰之必要。

鄧振中在這次前往日內瓦參加WTO部長會時表示，我國支持含恢復爭端解決完整功能在內之WTO改革，以回應21世紀新貿易環境所帶來的挑戰及解決部分會員使用經濟脅迫手段的問題，改革的過程除應公開、透明、具包容性外，結果應回應所有會員的關切。

包含我國在內大多數會員認為改革的努力重點為改進WTO的各項功能以訂定符合新時代需求的貿易規範、盡速恢復功能完整之爭端解決機制。美國貿易代表戴琪在會中亦贊同改革，認為應先對WTO多邊貿易體系進行診斷，改革的討論場合則不限在WTO場域，美國計畫在未來另邀請會員討論和交換意見。

日本則強調改革應解決會員所提供會造成扭曲市場機制的補貼問題。中國及俄羅斯則意有所指地強調改革應處理部分會員「濫用」國家安全條款而採行單邊貿易限制措施的問題。主要的開發中及低度開發會員則強調改革須有助其等的發展，並維持其等享有之特殊及差別待遇。經過會員們充分討論過後，一致同意在2024年恢復完整、運作良好，且供所有會員利用之該機制。

另外，有關此次會中討論到的疫苗問題，也在這次順利通過「WTO因應疫情部長宣言」，此宣言觸及的面向亦隨疫情演變逐漸擴大範圍；並納入貿易便捷化、技術移轉、糧食安全、觀光服務、關稅分類、發展、推動經濟復甦等議題之政策指引或承諾。

而糧食問題，也在這次的會議中通過「糧食危機之緊急因應部長宣言」，會員承諾採取具體措施促進貿易，改善全球糧食和農業市場的運作，及增進農業的長期調適能力。另有關國際糧食援助，各國同意在符合WTO相關規範及不危及出口國之糧食安全情況下，不對世界糧食計畫總署非商業性人道救援的糧食採購實施出口限制。

最後，有關漁業補貼，終於完成長達21年談判，得出漁業補貼新協定，包括禁止會員補貼非法、未報告及不受管制（IUU）漁業、課予會員更高之環保義務，針對過漁魚群（Overfished Stock），要求會員在經過漁業資源評估，確認有相關措施可以重建魚群到生物永續水準時，才能進行補貼等，未來WTO也將成立專責委員會處理漁業補貼協定後續執行工作，包括會員應通知相關補貼措施、魚群狀態等，會員也可在委員會對其他會員的措施與資訊提出詢問，相互監督執行情形。