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WTO決議延續對電子傳輸免課關稅 有助業者出口競爭力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院經貿談判辦公室今（17）日指出，我國與世界貿易組織（WTO）各會員部長於今年6月12日至16日在瑞士日內瓦舉行的第12屆部長會議，共同決議延續對電子傳輸暫免課關稅（簡稱電商moratorium），直到下屆部長會議。此決議有助維持我業者的出口能力與競爭力，對後疫情時代全球與我國的數位經濟發展具重大正面效果。

電商moratorium是WTO目前在數位領域明確承諾的規則。儘管因疫情使本屆WTO部長會議延後近2年半召開，我國仍持續與各會員積極討論，回應包括我國在內的全球企業界訴求，支持延長電商moratorium，以協助中小企業擴展全球市場，鼓勵數位產業的創新與應用，節省成本，並使消費者獲益。WTO會員並將繼續在多邊貿易架構的電子商務工作計畫下，探討各種新興數位議題。

資通訊（ICT）產品為我國出口主力，包括製造業、半導體、機械、醫療器材、金融服務、娛樂業、數位軟體、應用、內容等產業，均受益於電商moratorium。電子傳輸免課關稅可減少企業跨境自國外採購貨品與零件、及運輸的成本；服務業可以數位方式傳遞；中小企業容易透過電商平台輸出數位內容。企業因此大幅節省成本，出口不須面臨額外障礙，可提供更低價格的貨品與服務給消費者。

我中小企業可運用數位產品引進新思想，發展數位產業的創新應用。軟體開發業者亦可將特殊客製化的產品拓展到國外市場消費者。當前電子傳輸及傳輸的內容不斷演進，電商moratorium確保透過跨境分享與移轉知識、專有技術、資訊、及取得數位工具沒有障礙，有助我國ICT部門與數位經濟進一步成長。

WTO

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