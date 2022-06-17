ESG高峰論壇6月24日登場 國際講者分享共構綠色新局

2050全球淨零碳排即將上場，這是台灣產業的挑戰，還是新創的商機？由中小企業處、亞灣新創園、聯合報系 共同舉辦的ESG永續國際論壇6月24日重磅登場，在全球熱議ESG此時，邀請全球指標性能源轉型企業與國內傳產、新創共築一場綠色新局。

最早倡議低碳永續的歐洲商會很早就在台推動低碳生活及建立永續供應鏈，2011年在台成立低碳倡議行動 （ECCT LCI），協助台灣減少碳排放量，歐商會低碳聯盟代表、法商東方匯理銀行CEO 白志堅Benjamin Lamberg將分享國際ESG融資經驗與在台灣的應用，透過金融及新技術來迎向低碳時代。

面對全球低碳淨零的趨勢，台灣是全球高科技製造中心，未來企業將面臨沒有ESG，就沒有訂單的挑戰。如何透過節能減碳、綠色製程，穩住全球供應鏈的角色？永續國際論壇將邀請 Dell 戴爾科技集團產品永續性與循環經濟亞太區總監戴令徽 Vivian Tai分享：如何建立端到端的循環經濟生態系與作法。

國發會三月底公告台灣2050淨零排放路徑及策略，企業到社會將面臨30年來一波大翻轉，台灣七成中小企業如何在這波綠色轉型中找到新競爭力？座談會將由多年來倡議永續行動的聯合報系永續長同時也是願景工程基金會執行長羅國俊主持，邀請勤業眾信聯合會計事務所賴永發會計師、谷林運算執行長馮輝譯共同從政策、科技、營運綜觀ESG未來新局。

全球暖化與極端氣候的威脅，正衝擊著全球產業，台灣供應鏈綠色轉型不能置身事外，企業或政府在面對永續淨零需求，應該如何看待及因應？下午場論壇邀請全球能源轉型的標竿企業VEOLIA法國威立雅集團台灣專案經理柯宏騰分享全球企業面對環境變遷永續轉型挑戰及案例；蟲洞科技總經理許國洲從各電子到塑膠產業綠製程解決方案。

下午場座談會由聯經數位董事長暨聯合創新加速器計畫主持人何銘傑主持，「今日轉型、明日減碳」當ESG成為企業轉型剛需、企業怎麼應用新創商模逐步轉型綠色企業？邀請企業代表與新創分享實際案例。全程免費參加，報名預約網址https://www.accupass.com/event/2206070614304577482270。