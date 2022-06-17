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監院盯經濟部地熱KPI 能源局：已訂獎勵辦法

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

監察院對於經濟部地熱發電推動進度嚴重落後，促請經濟部檢討改善，能源局回應，已訂定獎勵辦法及增訂地熱專章等機制，加速推動地熱發電開發。

經濟部說明，配合我國能源轉型再生能源發展及淨零碳規劃，建構友善再生能源發展環境，經濟部已推動設置程序簡化、合理躉購級距及原民地區利益分享等措施，未來將成立地熱單一服務窗口，並配合地熱發電特性，制定「再生能源發展條例」地熱專章，以加速我國地熱推動設置。

經濟部表示，延續宜蘭清水地熱MW電廠成功經驗並精進簡化既有行政程序，推動修正「再生能源發展條例」，增訂地熱專章，呼應當前地熱開發之需求，後續將儘速辦理預告作業。專章內容：

1.明定地熱探勘、開發、營運階段之相關申請、審查程序，相關許可由中央主導並會同地方進行審查。

2.為友善環境及兼具產業共榮，明定地熱發電尾水回注比例應達90%及地熱多元利用規範；於溫泉區內開發應分析對溫泉產業發展影響；落實原住民族基本法第21條規定之部落諮商程序。

3.排除溫泉法有關溫泉開發許可審查程序，並明定地熱之水權年限為20年。

4.排除非都市土地使用管制規則有關山坡地土地變更之面積限制。

經濟部進一步說明，為分攤業者探勘風險，已於111年5月20日公告「地熱能發電示範獎勵辦法」，獎勵項目包括地質、地球物理、地球化學等地表調查及鑽鑿、套管、產能測試等，提供每案獎勵經費上限為新臺幣1億元，並以業者探勘費用之50%為獎勵上限。

經濟部最後強調，透過獎勵辦法要求受獎勵者提供地熱探勘資料，並彙整於地熱探勘資訊平臺供地熱業者參考，未來將藉由修正「再生能源發展條例」增訂地熱專章，明定地熱業者提供探勘資料之義務，以完備國內地熱整體潛能資訊，協助我國地熱發展。

經濟部 再生能源 監察院

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