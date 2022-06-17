台灣《蘋果新聞網》交易案成羅生門 員工徬徨嘆：蘋果已死

從香港來台灣落地生根的台灣《蘋果日報》近年歷經多次裁員與縮編，僅剩網媒台灣《蘋果新聞網》（簡稱《台蘋》），但《台蘋》近日也傳出即將易主與大量解僱消息，且買主可能具有中資背景引發台灣政府高度關注。

然而，《蘋果新聞網》的母公司「香港壹傳媒」日前卻否認易主，讓整起交易案更加撲朔迷離。

有內部員工向德國之聲透露，他們並未收到來自資方關於易主的明確消息，顯見外界有關解僱或易主的說法，就連自家員工也不太清楚。一名內勤剪接師則坦言，如今辦公室人數驟減，「已經準備好隨時會結束這份工作」。

交易案成羅生門

台灣《蘋果新聞網》在6月8日公告已完成交接。約一週後，台北市勞動局14日表示，收到該媒體通報的大量解僱計畫書，預計8月9日裁員280人，相當於9成以上的員工。隔日（15日），《台蘋》工會也在臉書發表聲明，呼籲資方主動對外說明。

就在外界以為交易案大局已定時，正在清盤中的香港壹傳媒有限公司14日卻發表公告澄清，指清盤人及旗下子公司沒有出售《台蘋》或其台灣業務，讓整起交易案宛如羅生門。

外界霧裡看花，《蘋果日報》台灣分公司代表人葉一堅週四（16日）再向全體員工發出公開信。信件稱，出售公告「是經過授權」，「6月8日公告需大量解雇員工，實在是因香港蘋果日報資金遭凍結，以致本公司金流斷鏈。」他也再次強調，多數員工都有機會轉移到新東家留用。

《台蘋》交易案高度在台灣社會引發討論，同時也受到台灣政府高度關注。台灣行政院發言人羅秉成表示，台灣經濟部已經發函給台灣《蘋果日報》，了解到底是否有無交易存在，以及標的具體內容為何，先釐清相關內容後，才會從法律層面處理。

台灣關切中資疑慮

《台蘋》交易案受台灣政府高度重視，主要是因為外傳新東家可能有中資疑慮。綜合台媒報導，外傳港商黃浩與17Live共同創辦人潘傑賢，是共同收購《台蘋》的買主之一。台灣有民間團體擔憂，中資投資台媒可能變相執行《香港國安法》。

經濟民主連合智庫召集人賴中強向媒體表示，若黃浩將來做了《台蘋》負責人，「它（港府）是可以要求，身為香港人的黃浩提出，蘋果日報資料庫裡面可以證明某一個人觸犯港版《國安法》的犯罪。」

針對外界擔憂，台灣陸委會副主委邱垂正表示，「媒體本身可能遭到染紅，成為台灣的國安風險，政府相關部門也會採取必要的作為，避免國家安全及個人利益受到傷害」。

此外，台灣《自由時報》又指黃浩派其分身、香港《都市日報》社長李永康以「港蘋台灣分公司顧問」身分來台，進入《台蘋》主導結清及大量解僱員工，形同港府「黑手伸入台灣媒體」。對此，台灣移民署指出，若查有違法，將會廢止李永康居留許可，並限十日內離開台灣。

台灣官方各單位將該交易案提升至國安層級，有學者表示認可。美國奧克蘭大學新聞系的助理教授蘇巧寧表示，「因為中資不能在台灣投資媒體，因此媒體收購案應該要把它視為國安問題，該管就要管」。

她向德國之聲強調：「美國政府對於中資媒體，或與中國官媒緊密的媒體都有審核標準，台灣跟中國的特殊關係，就應該更密切地去關心。」

「這個《蘋果》已不是以前的《蘋果》」

台灣《蘋果日報》與已經停止營運的香港《蘋果日報》同屬香港壹傳媒所有，由港商黎智英創辦。雖然報紙名稱相同，但港台編輯部各自運作。2001年，黎智英進軍台灣媒體市場，創辦台灣《壹周刊》，兩年後再出版台灣《蘋果日報》，因其狗仔文化及腥羶色大大改變了台灣的媒體生態。

過去曾榮登台灣銷售第一的《蘋果日報》，其紙本去年停刊後只剩網媒《蘋果新聞網》，規模持續縮小。美國奧克蘭大學的台灣學者蘇巧寧說，《蘋果日報》對台灣的影響力很大，當年改變了台灣媒體的報導文化。2019年香港反送中運動期間，創辦人黎智英高度參與民主運動，某種程度把《蘋果》轉型成民主代言人，如今面臨現在的狀況，「令人唏噓」。

一名在《台蘋》任職超過7年、不願具名的外勤記者表示，因人力減少工作量增大，《台蘋》報導品質因此受到影響。他告訴德國之聲：「現在公司氣氛很差，內部沒什麼向心力，少了以前跑新聞的拼勁和熱情，大家心都很累。」

曾對《蘋果》有極大忠誠度的他續道：「對我來講，《蘋果》從去年大批解僱潮後，大家內心就覺得《蘋果》已經死了，這個《蘋果》已經不是以前的《蘋果》。以前資源很多、跑新聞讓同業覺得我們是很強的競爭對手，但現在因人力減少，且很多都是剛畢業新人，跟資深還是有落差。」

他向德國之聲補充，過去《台蘋》能做許多調查報導，但如今根本沒有人力，「平常的新聞都顧不完了何況是調查報導」。他無奈地說：「很多部門都被裁掉了，分崩離析，厲害的同事都去別地方了。」

據他透露，《台蘋》薪資比其他媒體高，因此大部分離職員工到其他媒體工作都是降薪轉職。關於交易案，對新聞工作仍有熱忱的他表示，作為基層也只能走一步算一步，「若真的不行就離開。畢竟媒體不是只有一家，也不一定只能做媒體。」

未來何去何從？

去年6月，香港《蘋果日報》多名高層被港府以《國安法》的名義拘捕，該報並被凍結資金，造成資金斷裂，被迫停刊。創辦人黎智英則因被控「非法集結」、「發佈煽動刊物」及「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」等案，身陷囹圄。

無國界記者（Reporters without borders）週五（17日）指，香港《蘋果日報》報社包含黎智英在內的7名職員至今仍遭拘禁，並可能因涉嫌危害國家安全而遭判無期徒刑。

在香港《蘋果日報》關閉後，《台蘋》交易案會否標誌著黎智英在台影響力劃下句點？蘇巧寧表示「有可能」，但仍得看接下來交易案如何發展。

她說：「若台灣《蘋果新聞網》關閉，那真的就代表黎智英時代真的結束了，不過若是《蘋果》易主，因為其社群強大，因此影響力不會完全消失。」她強調，買家是誰將最為關鍵。

蘇巧寧解釋，台灣媒體立場鮮明，《蘋果》政治立場「相對不是太強烈」，因此若易主後，新東家的政治表態有不同作法，將會影響台媒生態。她說：「未來做出的發言或代表的意識形態，將會牽動台灣媒體生態板塊。」

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