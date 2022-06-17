經濟部出手 公告阻大陸太陽能產品「洗產地」登台

針對從東南亞國家進口太陽能面板、模組大幅成長，恐涉及中國大陸產品「洗產地」問題，經濟部出手管制了。經濟部貿易局今（17）日公告，禁止任何採用大陸太陽能電池，不論組成模組或製成太陽能板，進入台灣市場。

4月時有邱議瑩、楊瓊瓔等多位立委曾於立法院經委會質詢時指出，美國商務部3月28日，針對陸資太陽能廠透過東南亞製造洗產地，規避輸美高關稅進行調查。且根據海關資料顯示，台灣今年第1季進口太陽能模組金額達1,684.8萬美元，遠超過前四年進口總額1,307.6萬美元。當時，經濟部長王美花曾允諾，經濟部一個月內會針對有沒有洗產地問題做出報告。

此外，據了解，上周更有包括聯合再生（3576）、元晶（6443）、茂迪（6244）及中美晶（5483）四家上市櫃太陽能大廠緊急聯名上書向行政院陳情，希望圍堵可能形成的破口。四家大廠懷疑有廠商透過東南亞洗產地的方式，將大陸生產的模組輸台，等於變相讓全民埋單且暗助對岸產業。在台廠強烈反彈下，經濟部做出管制大陸產品「洗產地」，禁止利用此方式將大陸產制的產品進至台灣。

經濟部貿易局今正式公告，「貨品如未檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具之產地證明文件，或未檢附模組及其電池非大陸地區產製之文件或切結書，或所檢附切結書內容經查有虛偽不實等情事，屬不得進口之貨品」。

根據經濟部規定，未來進口海外太陽能模組廠商，必須提出證明未採用大陸製電池並切結未違反相關管制規定，這對急著趕在今年裝設太陽能發系統的開發商（EPC），將造成極高的風險，有利嚇阻業者進口大陸產品透過洗產地輸台。