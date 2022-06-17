快訊

遭疑靠關係助黑心快篩取得EUA 「邵博士」負責人回應了

經濟部出手 公告阻大陸太陽能產品「洗產地」登台

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導

針對從東南亞國家進口太陽能面板、模組大幅成長，恐涉及中國大陸產品「洗產地」問題，經濟部出手管制了。經濟部貿易局今（17）日公告，禁止任何採用大陸太陽能電池，不論組成模組或製成太陽能板，進入台灣市場。

4月時有邱議瑩、楊瓊瓔等多位立委曾於立法院經委會質詢時指出，美國商務部3月28日，針對陸資太陽能廠透過東南亞製造洗產地，規避輸美高關稅進行調查。且根據海關資料顯示，台灣今年第1季進口太陽能模組金額達1,684.8萬美元，遠超過前四年進口總額1,307.6萬美元。當時，經濟部長王美花曾允諾，經濟部一個月內會針對有沒有洗產地問題做出報告。

此外，據了解，上周更有包括聯合再生（3576）、元晶（6443）、茂迪（6244）及中美晶（5483）四家上市櫃太陽能大廠緊急聯名上書向行政院陳情，希望圍堵可能形成的破口。四家大廠懷疑有廠商透過東南亞洗產地的方式，將大陸生產的模組輸台，等於變相讓全民埋單且暗助對岸產業。在台廠強烈反彈下，經濟部做出管制大陸產品「洗產地」，禁止利用此方式將大陸產制的產品進至台灣。

經濟部貿易局今正式公告，「貨品如未檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具之產地證明文件，或未檢附模組及其電池非大陸地區產製之文件或切結書，或所檢附切結書內容經查有虛偽不實等情事，屬不得進口之貨品」。

根據經濟部規定，未來進口海外太陽能模組廠商，必須提出證明未採用大陸製電池並切結未違反相關管制規定，這對急著趕在今年裝設太陽能發系統的開發商（EPC），將造成極高的風險，有利嚇阻業者進口大陸產品透過洗產地輸台。

太陽能電池 經濟部 東南亞

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

大陸第三艘航艦選今日下水 暗示針對日本、劍指台灣？

防疫鬆綁？大陸多地取消常態化核酸檢測或查驗核酸證明

【專家之眼】兩岸農產貿易泛政治化如揚湯止沸

相關新聞

擋大陸太陽能產品「洗產地」登台 經濟部出手管制

針對大陸模組疑似透過東南亞「洗產地」傾銷台灣，經濟部出手管制了。經濟部今日公告，禁止任何採用大陸太陽能電池，不論組成模組...

才剛升息油價又要漲！估下周汽、柴油每公升調漲0.1元

因利比亞產油停擺，產量驟減、中國大陸5月原油進口量創四個月來新高，使得國際油價續漲，估下周國內汽、柴油價格每公升將調漲0...

年度升息大戲後 土地市場交易將大幅降溫

為對抗通膨，繼美國聯準會宣布將基準利率提高三碼後，中央銀行也於16日宣布升息半碼。世邦魏理仕台灣認為，在此波疫情獲得穩定...

國際油價維持在高點 下周國內油價恐小漲0.1元

國際油價受利比亞產量驟降等原因持續位於高點，專家表示，依照浮動油價調整機制、不考慮亞鄰最低價及平穩措施，下周油價每公升應...

經濟部推廣地熱未達標 監院：進度嚴重落後應改進

監察委員田秋堇、趙永清今天表示，經濟部108年修訂「再生能源條例」時設定地熱推廣目標109年達150MW、110年達16...

民團批300億租金補貼是政治買票 時力推連署速修囤房稅

時代力量今與OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱等團體代表舉行記者會，宣布啟動「改善租屋黑市，共同找回居住正義」連署，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。