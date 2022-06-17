全球最大生技展BIO落幕 科會辦：打響台灣品牌

中央社／ 台北17日電

行政院科技會報辦公室今天表示，全球最大規模生技商業展會BIO 2022落幕，台灣產政研生醫代表團以「跨域科技・創新生醫」為主軸參與，在會上打響台灣生醫品牌。

北美生物科技展（BIO International Convention, USBIO 2022）於6月13日至16日在美國聖地牙哥舉辦。今年也是疫情2年後首度辦理實體展。

科會辦今日發布新聞表示，為強化產業國際鏈結與新創動能，展現台灣生醫無限力，台灣的代表團總計超過 60家生醫業者與法人單位，並由科會辦副召集人吳政忠擔任團長率團參展。

吳政忠在14日台灣館開幕茶會致詞表示，精準健康已列為國家六大核心戰略產業之一，因應COVID-19所帶來的世界情勢轉變，將積極運用台灣資通訊優勢與製造代工經驗，發展包括防疫科技、預防檢測、智慧醫療等，為台灣生技翻轉出更具創新力與國際化的明日新星。

科會辦說明，今年台灣館展出四大特色，包括新藥開發、臨床試驗與CDMO（委託開發暨製造服務）、農業生技以及結合跨域科技應用的生醫領域等，不但展現台灣生醫軟硬整合的實力，更是本次展會中的大亮點。

科會辦提及，台灣生醫新創團隊在本次大會嶄露頭角，有兩家廠商獲選進入14日的2022 BIO Star-upStadium，大會也邀請科會辦副執行秘書沈弘俊於廠商展演前致詞。

此外，為協助台灣新創與國外策略夥伴建立合作網絡，15日由科技部產學司主辦「Smart Health DemoDay」， 邀請知名創投與14家生醫團隊進行交流，加速台灣新創團隊介接國際人脈與資源。

科會辦強調，今年是疫後首度舉辦的全球生技大展，除再度組團展現政府與產業共同行銷與發展台灣生醫的決心外，並冀望透過這次的實體商機交流，讓世界看見台灣生醫的真實力。

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