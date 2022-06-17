國際油價維持在高點 下周國內油價恐小漲0.1元

國際油價受利比亞產量驟降等原因持續位於高點，專家表示，依照浮動油價調整機制、不考慮亞鄰最低價及平穩措施，下周油價每公升應調漲7.8元，不過中油持續以油價平穩機制吸收，目前預估每公升將各漲0.1元。

國際油價由於利比亞產油停擺，產量驟減、中國5月原油進口量創4個月來新高，持續停在高點，累算至6月16日的7D3B周均價為119.90美元，較上週120.07下跌0.17美元。同時，新台幣兌美元匯率29.731元，較上週29.512貶值0.219元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，專家預估，下周汽油零售價每公升調漲7.8元，柴油調漲9.4元。加入油價平穩機制考量，實際價格可能為汽、柴油各調漲0.1元。