中油與中研院簽署綠能備忘錄 宜蘭地熱探勘為合作首站

響應政府能源轉型政策，積極推動台灣綠能與減碳技術研發暨相關產業發展，台灣中油公司與中央研究院於今（17）日上午共同簽署綠能發展合作備忘錄。未來雙方將在綠色能源領域進行技術合作。據了解，雙方已選定以宜蘭地區地熱能源探勘開發為合作起點，未來雙方也規劃針對各式綠能及二氧化碳捕捉與封存等領域持續合作。

此次合作備忘錄簽署儀式是於中研院環境變遷研究大樓舉行，由中研院院長廖俊智和台灣中油董事長李順欽共同簽署。台灣中油表示，希望結合中研院專案研發的頂尖科技與台灣中油多年油氣探採工作的實務經驗，一起為台灣綠能與減碳科技的推動開創新局。

台灣中油董事長李順欽指出，身為國營企業肩負維護國家能源安全及穩定供應油氣的責任。近來戮力執行國家能源轉型政策，在現有的基礎上依「優油」、「減碳」及「潔能」三大策略穩健轉型，具體方針包含推動石化品高質化、多元能源供應、環境友善製程、碳捕捉再利用與封存、發展再生能源以及建立氫能供應鏈等，實現CPC（Clean Power Company）新願景。希望藉由自身核心技術，再借重中央研究院的科研專長，達成產業升級目標。

中研院院長廖俊智指出，因應2050淨零碳排的國家目標，中研院已開始積極發展各項零碳的科技突破研發，包含目前正致力開發的「去碳燃氫」技術及地熱能與海洋能相關前沿技術的推升等。期勉中研院的科研菁英帶著已有的頂尖科技，積極與產業界攜手合作以促成我國淨零碳排早日達標，成為學術單位對國家重大議題盡責的典範。

此次雙方簽署合作備忘錄已協議以宜蘭地熱探勘為合作起步，即日起將密集啟動人員交流及技術資訊交換，並儘速設定地熱能開發之關鍵里程碑及所需技術發展標的，再共同完成探查任務，希望在最短的時間突破過去地質探勘的瓶頸，為我國更多元自有能源的開發向前邁進。日後會以結合雙方優勢技術模式，陸續啟動相關綠能與減碳科技的合作，共同讓我國淨零碳排目標早日實現。