新光三越今將再開董事會 日籍董座有望連任

新光三越今（17）日將開第三次董事會，改選董座和副董事長。據了解，日籍董事長村上英之有望高票當選董座，維持原樣。

據不願具名的知情人士指出，目前董事間有共識，應先選出董事長，至於副董事長仍有待形成共識後，再往第二步走。

而副董事長到底由誰來當，是日前傳出的泛新光集團的吳東昇，還是維持原樣，由吳東興家族的吳昕陽再次擔任副董事長兼總座，值得玩味。

新光三越今年6月1日召開股東會，並進行董監改選，選出新任董監事，接著6月10日改選董事長和董事長，卻因無共識，並沒有進入改選議程；6月13日第二次召開董事會，依然無果，17日新光三越將召開第三次董事會。

據了解，董事們都不希望第三次再度流會，但對於日籍董事長村上英之再次連任董事長，已有共識。有董事就認為，應先選出董事長後，再去協商副董事長一職，否則以公司法來看，股東會後改選十五天內，仍未選出董事長，恐不符公司治理，主管機關也會有意見。

有知情人士表示，13席董事中，6席為日本三越伊勢丹，2席是吳東興家族包括吳昕陽和吳昕達，其他唯泛新光集團5席包括吳東進、吳東亮、吳東昇、林伯翰、吳昕恩。

該人士指出，董事會開到第三次，關鍵在日籍董事，如果希望維持董事長為村上英之，副董事長兼總經理為吳昕陽的現況，其實可採取表決方式，六席加上吳東興家族兩席，就已經過半數，可是兩次董事會卻都沒有結果，就是因日籍董事希望站中立位置，不願直接表決，希望吳家採取協商方式。

先前曾傳出，董事有共識，希望推舉吳東昇出來擔任副董事長，但也傳出人選還有吳東亮。該人士說，接著要開第三次董事會，就是希望先選出董事長，事緩則圓，大家再來協商副董事長，會是最好的方式。