經濟部推廣地熱未達標 監院：進度嚴重落後應改進

監察委員田秋堇、趙永清今天表示，經濟部108年修訂「再生能源條例」時設定地熱推廣目標109年達150MW、110年達160MW及114年達200MW；然而109年實際併網商轉僅有0.3MW，日前已通過調查報告，認定經濟部在目標管理方面確有違失，應予檢討改進，也將促請行政院督同經濟部針對法制面問題積極推動。

查案監委表示，經濟部訂的目標達成率僅2.8%，更在監院啟動調查後，確認無法於114年達成200MW，而下修目標至20MW，僅為原定規模十分之一，缺口則以太陽能及風電加以填補；經濟部在約詢時亦坦承，當初不僅目標評估過度樂觀，更有重視程度不足、資源及技術不確定性較高等問題。

查案監委指出，地熱進度嚴重落後的原因之一，為涉及法令及權責機關太多，實地赴地熱案場履勘時，業者就表示「跟政府簽約4年，有3年都在跑行政流程」，和國外經驗落差很大，行政程序之繁複可見一斑。

查案監委表示，行政院能源辦公室雖曾於107年召會研商對策，然而相關決議如「跨局處協商平台」及「地熱發電行政管理規範」並未落實辦理，有關地熱「專區」、「專法」或「專章」等關鍵議題也議而未決，有待改進。

查案監委說明，經濟部雖已責成中央地調所辦理相關地質資料整合提供事宜，但行政院各單位對於後續地質調查計畫或補助，應本於國家能源政策高度，對於原始資料之共享訂定文字規定，並確保其資料近用性。監察院將持續追蹤改進成果，督促經濟部加速實現「再生能源條例」所訂定的願景。