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新創事業紓困融資加碼方案 延長至今年12月31日

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為持續協助新創事業渡過疫情衝擊，國家發展基金今（17）日宣布延長「協助新創事業紓困融資加碼方案」受理申請期限至2022年12月31日。

國發基金表示，這次延長申請是為配合經濟部修訂，「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」(以下簡稱｢紓困振興貸款要點)」)。

國家發展基金為協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響之我國新創事業取得振興資金，於2021年6月配合｢紓困振興貸款要點)」，辦理「協助新創事業紓困融資加碼方案」。國家發展基金加碼方案配合紓困振興貸款要點，加碼提供新創事業至十成信用保證與一年利息補貼，並協助新創事業支付信用保證手續費。每一新創事業貸款適用國家發展基金加碼方案額度最高可達新台幣2,600萬元。

截至2022年5月31日，銀行辦理國家發展基金加碼方案已核准778戶企業申貸，核准融資金額73.58億元。

國家發展基金 經濟部

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