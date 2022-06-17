台勝科股東會豪氣宣言 今年要賺超過一個股本

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）於今（17）日召開股東會，董事長林健男表示，第2季雖然消費性產品需求放緩，但客戶產能立即被車用、5G等需求取代，加上庫存偏低，對矽晶圓需求持續強勁， 該公司目前依舊維持滿載生產，預期營業額及獲利將優於第1季。

展望下半年，林健男提到，台勝科接單已滿，且售價可望高於上半年，因此預期下半年業績將比上半年來得好，全年獲利將力拼「超過1個股本」。

不過，由於國際市場受通膨、美國升息、俄烏戰爭及中國大陸封城等影響，對半導體未來成長有雜音，面對全球經濟景氣充滿不確定性及挑戰，林健男指出，台勝科將積極推動加速擴建12吋二廠，希望能如期於2024年完工投產，同時也要持續推動去瓶頸，提高產能，以增加產能10%為目標。

林健男說，台勝科也打造尖端技術的智慧工廠，除了持續引進母公司SUMCO最新尖端技術外，更藉由深化AI、 數位轉型及自動化，以邁向智慧工廠為目標。同時也會強化ESG，善盡企業社會責任，該公司去年每片產品用電下降4.2%，單位面積廢棄物減量4.3%，未來12吋新廠房以綠建築來設計，並以取得黃金級認證標章為目標。