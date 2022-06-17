龔明鑫18日率下世代通訊代表團訪美 促雙邊產業合作

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Qudkirk）力邀，國發會主委龔明鑫明（18）日啟程赴美，除參加「選擇美國投資高峰會（Select USA）」外，並率領由仁寶、雲達科技、泰雅科技等我國5G相關產業重點企業籌組的「下世代通訊代表團(NextGen Telecom Delegation)」共同出發，將協助台灣從5G到下一代電信6G供應鏈，都能與美國廠商有合作機會。

國發會表示，台美同樣注重5G產業發展，我國透過前瞻建設及亞矽2.0等計畫，致力發展5G開放網路（Open RAN）設備國產化，此行訪美盼藉由與重要官方、5G業者會談，積極促成台美企業於5G領域的交流合作，俾助益我國5G產業長遠發展。

國發會指出，訪團將依序到訪舊金山、西雅圖及華府等地進行11天的訪問。訪團於華府期間，龔明鑫除將與行政院政務委員鄧振中共同出席Select USA投資峰會等相關活動，拜會美國官員外，龔明鑫並將赴全球台灣研究中心（GTI）、德國馬歇爾基金會（GMF）等美重要智庫進行演講，宣揚我與美國共同打造具韌性的全球供應鏈，進一步深化台美友好關係。

在美國西岸，龔明鑫一行將拜會美方官員與美國重點科技企業如微軟、Google、Amazon等，以及從事區塊鏈、複合材料零件、3D全像投影技術等新創業者，擴展台美交流合作。

此外，國發會也將在矽谷與AIT合辦台美NextGen Telecom圓桌交流會議，美國Dish Mobile、高通、Air Span等重要通訊業者出席演講與團員交流；訪團亦與華盛頓州政府交流5G Open Innovation政策。

國發會指出，本次訪團成員涵蓋國發會、行政院科技會報辦公室、經濟部工業局、經濟部技術處等跨部會政府官員，資策會、工研院等法人機構，以及我國包括仁寶、雲達科技、泰雅科技等5G產業相關重點業者等共計41位。

龔明鑫選在台美宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」之後出訪，外界認為，台美經貿關係將尋求更進一步的實質發展機會。

龔明鑫訪美行程預計於6月29日結束，隨後，另已再規劃率跨部會代表、新創及產業企業代表，續赴日訪問，洽談淨零和綠色轉型合作相關議題，並於7月6日返抵國門。