傳銷事業獎金超發與報備不符 公平會開罰20萬

說起「工人作家」林立青，近幾年出了幾部代表作，其中《做工的人》不但賣出好成績，還被翻拍成電視劇。但今年，他卻一改作家的身分，當起了「頭家」（台語：老闆），帶著「無家者」（街友）到各個學校洗地。他為何放下筆桿，當起創業者？

2022-06-17 08:44