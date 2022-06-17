「工人作家」發聲還不夠！ 林立青創「友洗」實際行動帶無家者們「脫貧返家」

說起「工人作家」林立青，近幾年出了幾部代表作，其中《做工的人》不但賣出好成績，還被翻拍成電視劇。但今年，他卻一改作家的身分，當起了「頭家」（台語：老闆），帶著「無家者」（街友）到各個學校洗地。他為何放下筆桿，當起創業者？

一大清早，林立青開著發財車「速洗號」來到基隆長樂國小。卸下一箱又一箱鮮紅色的工具箱，與三台經過改裝的清洗機。隨後，八點一到，無家者們一個接著一個出現，穿上雨衣、專業裝備，其他人根本看不出來，他們原先曾經露宿街頭，「看起來就是專業的師傅。」林立青如此描述。

林立青，現年37歲，原本在工地擔任監工，後來開始在臉書撰寫和工地、工人相關的話題而迅速竄紅。隨後，陸續在2017、2018年出版兩本書，分別是《做工的人》《如此人生》，描述大眾長期誤解的工人工地、八大行業的辛酸苦辣樣貌，有趣的故事、生動的描繪，讓他很快變成為知名的青年作家。

他愛寫，也會說，更喜歡身體力行。而從他最一開始撰寫臉書文章到出書，初衷從未改變，就是關懷弱勢，「罵政府改變不了什麼，都罵那麼多了，現在不如自己來試試看。」

去年中萬華遭逢疫情重創中，林立青發現自己雖然有號召力，可以募得一些物資，但實際上做的不比當地里長多。去年底，一次親身體會，讓他興起開公司的念頭。

那時，他正在一旁拿著高壓清洗機清洗路面，一位路過的無家者說，「這麼簡單，我也會，」林立青見狀，立刻回覆說，「你行，那你來試試啊！」無家者大哥接手過去，儘管上手不快、洗的亂七八糟，但過程中很有成就感，也很開心。

林立青發現，其實清掃街廓、公共建築等路面，一方面社會很支持（社群迴響好），再來，清洗路面也讓無家者得到成就感，重返職場不易感到「挫折」。

和過去熟識的社工夥伴討論，林立青發現這是一個創業的機會。畢竟，無家者一直以來最缺的就是「好工作」，社工也很樂意幫忙林立青媒合許多無家者來嘗試。

今年2月，林立青從過去為人打工，變身為老闆，「現在比較像是公司的吉祥物。」他笑著說。

創業維艱，一個人很難成功。基隆成功國中的公民老師徐嘉鴻，成了林立青口中的貴人。徐嘉鴻表示，曾邀請林立青來學校演講，看到他的洗地計畫，主動在基隆教育界分享這件事，結果前前後後一共有8所學校表達需求。

徐嘉鴻分享，過去學生對無家者刻板印象：「好手好腳怎麼不去工作？」透過「無家者洗地計畫」是讓學生們從書本走入社會，最好的社會教育。

在學校老師的響應下，「友洗」站穩第一步後，林立青已擬定三大策略：

策略一：鎖定公共場域，提昇無家者價值與社會認同

從清洗剝皮寮、紀州庵和西門紅樓的經驗，林立青發現清洗公共場域，尤其北部多雨，老舊建築易生青苔與黑垢，高壓清洗後就能煥然一新。也喚起無家者們的認同感與熱情：「他們在工作結束後，隔幾天還會自己回來看上次清潔過的地方。」

此外，林立青發現學校洗地很適合協助無家者重建自信，「學校會頒發感謝狀給無家者，他們更有榮譽感，而且知道清洗的地方可以讓小朋友、老師不再跌倒，都更賣力。」林立青也觀察到，小朋友都會很好奇他們的清潔工作，這樣的注視下，也讓他們提昇不少自信。

徐嘉鴻說，「我在想，他們以前在學校應該都是低成就，這輩子從來沒有從校長手中拿過獎狀，那現在因為洗地板，工作被肯定，算是人生的一種成就。」

策略二：替社企找出獲利永續之道

開設公司，最重要的便是如何維持營運不虧。林立青相當堅持做工要有合理的價錢，「要相信社會有愛。」林立青帶著從容自信的微笑，解釋說，他相信這樣的公益行動一定會獲得社會人士的支持。

例如採訪當天所清潔的基隆長樂國小，他們還沒有收到任何款項就先前往洗地，隔沒幾天，就有善心人士出面捐贈當天清潔的費用。

作為社會企業，林立青給無家者的工錢並不吝嗇，過去無家者派送廣告傳單、舉看板，一天薪水頂多500~800元之間，「來我這裡工作很辛苦，從早到晚，又是勞動活，整天下來容易腰酸背痛，但上工一天我付1500元，又有500元會存在社工身上，他們拿著這筆錢就看的到希望。」存在社工處的500元，則是協助無家者儲蓄。

策略三：專業自立，協助無家者脫貧

除了給付較好的工錢外，最重要的是專業設備的提供。出身工地的林立青相當清楚，工人很需要體面、技術與自我認同，從專業設備整齊劃一開始，讓無家者穿上去就顯得他們是專業師傅。

不但搏得外界尊重，他們也在過程中累積運用各種工具的知識與技術，累積自信，「如果他們有一天讓其他清潔公司挖角，那很好啊！代表我訓練他們成功了。」

除此之外，林立青也讓無家者看見專業工作的技術重要，並慢慢培養起類似「領班」的帶領者角色，讓他們從需要人指導，到可以獨自完成清潔工作，甚至未來可望帶人。

名聲很好用！樂當吉祥物，盼未來助更多無家者脫貧

林立青期盼藉由「友洗」讓無家者成功脫貧，關鍵指標，就是無家者們擁有自己的租屋處。這代表他們不再需要窩在街頭，或是棲身網咖，擁有自立能力，而且可以「面對」自己的過去。

「林立青是把名聲拿來幫助底層，可以帶社會底層一起做事，比起寫書更讓他可以被人看到，就算寫很多，未必讓人看見你做了什麼。」徐嘉鴻觀察，本來林立青就是習慣跟弱勢站在一起的人，要不是因為疫情，其實公司應該可以運作的更順利。

林立青也自嘲，因為無家者們都很清楚他其實相當辛苦，在清潔現場都盡量不讓他參與工作，「現在就像吉祥物，他們就讓我去面對記者、媒體、學校長官等等的人。」

友洗的營運規模暫時沒有要擴大，「畢竟要一個一個帶著無家者工作，人力有限，」而目前的經營模式也能順利支持公司營運下去。至於他的下一本新書什麼時候出來？就等林立青蒐集到更多有趣的故事，再來跟讀者分享。

（本文出自2022.6.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）