逸達前列腺癌藥美國4月開賣 權利金最慢8月貢獻營收

逸達（6576）今（16）日表示，該公司前列腺癌新劑型新藥Camcevi 42毫克六個月針劑，今年4月已在美國銷售，依授權夥伴美國Accord BioPharma合約，最慢8月認列權利金收入，歐洲市場也期待今年下半年可開始銷售；此外，逸達的新藥FP-025，包括過敏性氣喘，以及急性呼吸窘迫症候群 (ARDS）的臨床試驗都會在下半年公布結果。

逸達今日受邀參加瑞士信貸舉辦之線上法說會「2022 Asia Healthcare Corporate Day」，說明公司未來展望。逸達開發的前列腺癌新劑型新藥Camcevi 42毫克六個月針劑，歐、美及中國大陸都已成功授權給合作夥伴，簽約金、里程金合計最高可達4.17億美元，後續隨著藥品上市也將有銷售權利金。

逸達表示，Camcevi 42毫克六個月針劑透過授權夥伴，已在4月正式於美國銷售，目前的收入有兩項，銷售收入已自4月起開始貢獻營收，銷售權利金依照合約將在8月貢獻營收，但是公司正在爭取在銷售後的第1個季度，也就是6月底前可提前認列權利金。

由於Camcevi 42毫克六個月針劑為長效劑型，自美國醫療市場開始銷售後，尚無法得知病人接受治療後的反應，預期仍需至少兩季才能對公司業績有進一步的提升。不過，由於Camcevi 42毫克的設計，是要解決市售產品無法預先均勻混合並充填的技術瓶頸，若搭配Camcevi三個月劑型明後年的推出，逸達有信心可搶攻全美8億美元以上的市場商機。

此外，逸達在新藥的發展上也有新進度，該公司開發的全新藥物FP-025目前有兩大適應症，包括過敏性氣喘，以及新冠肺炎疫情引起的ARDS，其中過敏性氣喘的概念性驗證，預計今年第4季可公布最終分析結果；新型肺炎引起的ARDS二期臨床試驗預計今年下半年公布結果。

逸達指出，新冠肺炎自2019年12月爆發至今，全球已超過 5.3 億人患病，超過 620萬人死亡，其中有40%病人會感染ARDS，目前全球並無任何一項有效新藥，逸達目標ARDS二期臨床若有好結果就要開始授權，授權金將比列腺癌新劑型藥物更大。