南山人壽111年股東常會 資產規模及淨利再締新猷

南山人壽於日前舉行111年股東常會，營運績效表現亮眼，合併資產規模及合併稅後淨利雙創歷史新高。 圖／南山人壽提供

南山人壽於日前舉行111年股東常會，會中承認110年度營業報告書及決算表冊、110年度盈餘分派案。南山人壽110年的營運績效表現亮眼，合併資產規模達新臺幣(下同)5.3兆元，合併稅後淨利達597億元，較2020年底成長60%，雙創歷史新高。

過去一年即使受到疫情影響、金融市場低利率及通膨挑戰，由於良好的投資績效表現與獲利，以及穩定的風險管控機制與資本政策，南山人壽仍持續追求卓越與穩健，以優異的表現榮獲國內外多達64項大獎，彰顯南山人壽穩健、專業的實力及卓越之經營績效。

南山人壽持續提供優質的保障型商品、110年度傳統型商品新契約保費蟬聯業界第一，111年截至四月底傳統型商品保費收入，累計初年度保費收入為285億元，市佔率16%，排名第一。其中，傳統型美元保單初年度保費收入為245億元，居業界之冠。

另一方面，南山人壽持續推出具健康獎勵回饋機制的外溢商品，110年度外溢保單新契約件數達33.49萬件，件數已連續3年居業界之冠。同時，持續推動「健康守護圈」，布局線上線下健康服務網絡，成為民眾健康促進的最佳隊友。

近年永續議題深受重視，南山人壽響應金管會「公司治理3.0」政策，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，積極接軌國際永續框架，自主遵循「永續保險原則(PSI)」、「責任投資原則(PRI)」與「氣候相關財務揭露(TCFD)」榮獲台灣永續能源研究基金會「第14屆TCSA台灣企業永續獎」永續報告書獎銀獎及首屆「台灣永續行動獎」環境永續類銅獎雙項殊榮。

南山人壽推廣微型保險不遺餘力，更榮獲金管會「110年度保險競賽」六項殊榮，體現南山人壽積極響應政府政策，落實普惠金融。面對IFRS 17及ICS即將於115年接軌，南山人壽加速推動數位轉型及健康守護圈，厚實公司體質，奠定穩健的經營基石。