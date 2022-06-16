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PIMCO：Fed可能會有過度緊縮的風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）宣布升息3碼（即0.75個百分點），為1994年來首次升息3碼。品浩（PIMCO）美國經濟分析師艾博森（Allison Boxer）認為，Fed堅決抑制通膨，未來數月將繼續加快貨幣緊縮的步伐。

艾博森指出，Fed官員的新經濟預測顯示，儘管代價可能導致今明兩年的成長放緩和失業率上升，但他們一致同意，聯邦基金利率需要在年底前超過中性水準。雖然該預測認為未來一年的成長速度放緩，但Fed主席鮑爾在記者會上表示，Fed 仍相信美國經濟能平穩著陸，且Fed的中位數預測也指出這一點。

然而，艾博森認為，在未來一年，當前的通膨高漲問題恐將增加Fed過度緊縮的風險，並引發美國成長趨勢預測是否能實現的質疑。由於加速緊縮貨幣政策，Fed官員也下修成長和失業率預測。與3月的預測更新不同，當時的利率上調並沒有預測經濟成長將大幅調低。但Fed官員也表示，貨幣政策收緊並非沒有代價。

艾博森指出，經濟前景充滿挑戰與不確定性。長期來看，Fed力抗通膨的決心恐怕會在經濟成長和就業方面帶來損失。通膨影響住房價格，且勞動力市場往往需要數季來反映成長放緩，Fed可能會有過度緊縮的風險。PIMCO認為，美國經濟放緩甚至停滯的預測尚存在下行風險。

Fed 美國經濟 通膨

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