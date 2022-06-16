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經濟部預告「護國神山條款」 研發抵減提高至25%

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部為讓我國產業維持國際競爭優勢與地位，擬訂「護國神山條款」。路透
經濟部為讓我國產業維持國際競爭優勢與地位，擬訂「護國神山條款」。路透

經濟部為讓我國產業維持國際競爭優勢與地位，擬訂「護國神山條款」，於今（16）日預告。經濟部工業局增訂「產業創新條例」第10條之2，針對「位居國際供應鏈關鍵地位」的企業，前瞻研發支出當年抵減率從15%提升至25%，購置先進設備當年度抵減率5%，且抵減金額無上限。

經濟部擬定的「產業創新條例」第10條之2，是針對「位居國際供應鏈關鍵地位」的公司，提供研發與設備投資抵減的獎勵措施。由於技術創新且居國際供應鏈地位的公司，往往須投入相較同業更高額的研發及設備支出以保持技術領先，因此以研發費用、研發密度達一定規模及有效稅率應達15%來設計獎勵機制，不限適用產業類別。抵減率部分，前瞻研發支出當年度抵減率25%；購置先進設備當年度抵減率5%，且無投資抵減支出金額上限。

經濟部表示，在美中貿易爭端、新冠肺炎疫情及俄烏戰爭等事件影響下，各國為促進關鍵產業發展，提升國內產業技術領域競爭力，祭出鉅額的補貼措施或租稅優惠。而我國現行獎勵制度，是為鼓勵創新研發及中小企業導入智慧機械而設計，與各國引導關鍵產業加大投資所設計的獎勵目的截然不同。

經濟部認為，台灣要在國際供應鏈中持續保有關鍵地位，必須不斷投入資源進行具開創性、突破性的研發創新，勢需花費高昂的研發經費，為鼓勵龐大的研發支出，有必要設計新的獎勵機制，以促進關鍵產業國際競爭優勢。

經濟部

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