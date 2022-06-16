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生技研發投抵修正草案 增訂生技醫藥公司審定規則

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

經濟部工業局預告訂定《生技醫藥公司審定辦法》草案及《生技新藥公司研究與發展及人才培訓支出適用投資抵減辦法》修正草案，落日期限將延至2031年底，其研發投資抵減率將由35%降至25%，且須條件，包括研發費用占同一年度總營收淨額5%，或實收資本額一成以上。

生技條例於去年底修正公布，其中第四條第二項明定生技醫藥公司審定要件、應備文件、程序、審定之撤銷或廢止及其他相關事項辦法，由經濟部訂定，因此決定，因此經濟部預告修法，並預計在7月陸續公告。

工業局表示，這次有幾大修法重點。首先，為生技條例延長至2031年底，其次為研發投抵率由35%修正為25%，且限定適用對象為從事本條例第四條第一項第二款第一目業務之生技醫藥公司。

對於為何調降研發投抵率，工業局解釋，是因為財政部認為，生技條例2006年訂定時營業所得稅為25%，現今已調降至二成，所以投抵率應該酌修；但考量到台灣生技產業仍須鼓勵，因此研發投抵仍較產創《產業創新條例》高。

而此次修法也增訂申請適用投抵的生技醫藥公司應符合資格條件，包括應依法取得進行生技醫藥人體臨床試驗主管機關許可、生技醫藥上市或製造許可證明；生技醫藥專職研究發展人員至少五人，以及提出申請年度之上一年度或當年度之生技醫藥研發費用，占該公司同年度總營業收入淨額5%以上，或占該公司同年度實收資本額10%以上。

工業局也補充，過去經濟部核發生技新藥公司審定函期限為五年，每年必須向稅捐機關確認研發費用符合生技條例研發投抵要求比率，此次修法後，公司也須向經濟部提出確定，做到雙重把關；若經確認不符合比率，最重可撤銷或廢止審定函。

生技產業 經濟部 工業局

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