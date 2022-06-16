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Fed升3碼 學者：台央行至少跟進升息1碼

聯合報／ 記者應翠梅／台北即時報導
台灣央行下午召開第二季理監事會，市場預料至少跟進美國升息1碼。圖／聯合報系資料照片
台灣央行下午召開第二季理監事會，市場預料至少跟進美國升息1碼。圖／聯合報系資料照片

美國聯邦準備理事會（Fed）大舉升息3碼（1碼是0.25個百分點），台灣央行下午召開第二季理監事會，市場預料至少跟進升息1碼。東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興表示，許多人對央行抱著很高的期待，但Fed能影響的主要是不計入能源及糧食的核心通貨膨脹率，至於供應鏈瓶頸及戰爭何時結束，都不是央行所能控制，貨幣政策能達成的效果其實有其侷限性。

他認為，雖然政府吸收油價，但通膨壓力已經明顯，如果沒有政治壓力，台灣央行需要考慮升1碼，而非半碼。

陳松興指出，美國5月通貨膨脹率竄高到8.6%，核心CPI到6%，頗讓市場吃驚，其實，究其根本原因是長期以來極度寬鬆的貨幣政策，造成市場流動性過剩，通膨壓力本來就蠢蠢欲動。加上疫情造成供應鏈瓶頸，及烏俄戰爭帶來糧食與能源危機，引爆了1975年以來最嚴重的一次通膨壓力。

至於到底要升息多少才夠？其實需要精密的通膨機制計算。

首先，需考慮計算通膨的具體機制及對未來的影響，不同的觀點可能導致對衝擊的不同預測、實際工資追趕通膨的程度，預期錨定的通膨率、失業率變動，及價格對工資的反應等。例如，長久以來維持平穩之薪資水準，因為物價上揚，導致每個員工都要求加薪，但加薪後，物價又會如何反應？若物價更進一步上揚，則之前加薪的幅度究竟夠不夠因應？

其次，貨幣政策只能影響核心CPI，而其中，包括供應鏈所影響的半導體芯片及汽車零組件的供給，就不是央行所能改變。再者，升息幅度如何決定？以歷史經驗為師，Fed自1965年以來經歷11次貨幣緊縮事件，6例軟著陸，3例是硬著陸。但多數通膨變動幅度小，時間短，故只有1980年代Fed主席伏克爾在任時的通貨緊縮事件可拿來與當前比較。

陳松興認為，台灣目前是由中油及台電吸收能源上漲的費用，也就是由國庫補貼，若拿掉補貼，油價跟水電都不可能是現在的價格。現實是，政府必須綜合考慮産業與民生的問題。央行升息要恰到好處，能夠穩定物價又不會扼殺經濟成長。

通膨 央行 升息

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