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台電：發行無擔保普通公司債151.5億元

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
台灣電力公司協和發電廠。聯合報系資料照
台灣電力公司協和發電廠。聯合報系資料照

台電為籌措電力開發所需資金，台電昨（15）日經常務董事會通過，預定於7月中旬發行2022年度第3期無擔保普通公司債151.5億元。台電表示，為持續開發多元電源及電網，確保穩定供電，本次籌資主要因應大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、興達電廠燃氣機組更新改建計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫及第七輸變電計畫等。

台電指出，本次公司債發行條件包括，三年期無擔保普通公司債：利率1.65%發行56億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；五年期無擔保普通公司債：利率1.70%發行63.5億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第四、五年各還本二分之一。

七年期無擔保普通公司債：利率1.80%發行19億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；十年期無擔保普通公司債：利率2.00%發行13億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；本期公司債之發行尚須經申報生效後確定。

公司債 台電 興達電廠

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