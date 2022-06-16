台電：發行無擔保普通公司債151.5億元

今年所得申報還剩半個月時間，據財政部統計還有三成民眾尚未完成，還沒報稅的人該注意哪些眉角？已經申報的聽眾也可趁機確認自己有沒有地方申報錯誤，可以趁最後機會重新上傳資料。

2022-06-16 13:22