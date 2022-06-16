勞退新制自選自提還不鬆綁...長不大的投資人 何時才要為自己人生負責？

前幾天，筆者看到一篇新聞報導（https://udn.com/news/story/7238/6377099），心裡實在感觸很深。

話說為了因應投信業者近來動作頻頻，推動開放勞退新制自提自選投資標的，台灣勞工陣線、全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會特別在6月9日召開記者會強調「勞退新制基金性質應穩健保守，若為衝高獲利，貿然積極投資，勞工的養老金卻被玩完了怎麼辦」？

但是，這些勞團代表們可曾想過：如果繼續讓勞工只有「政府代操」這一個「弊案連連、績效非常低」的唯一選項，廣大勞（特別是年輕一代的勞工）恐怕是「更沒有未來（沒有足夠的錢可以退休過活）」了！

因為，這些口口聲聲說「若為衝高獲利，貿然積極投資，勞工的養老金卻被玩完了怎麼辦」的勞團代表，可曾想過「報酬率如此低」的績效，未來如何能讓勞工有足夠的退休金以「安穩退休」？

之前，勞工退休金管理及運用小組曾提出一個驚人的數據：假設勞退要能達到損益兩平，年複利報酬率必須要達到「12%」的水準。這樣的高數字，對照目前每年平均只有4%左右的現況，怎麼能不令年輕的廣大勞工心急與心寒？

所以，筆者在此想要積極呼籲所有勞工，一定要極度正視此一問題，且要向勞動部及勞工團體代表持續、不斷地反應，要求開放「勞工自選平台」這個選項。至少，能讓勞工們在「政府代操」及「勞工自選平台」中進行選擇。筆者所持的理由如下：

理由一、有「最低收益保障」，長期投報率就是比較低。

在政大教財務學的周冠男便無奈地表示，至今還是有許多人誤認為，勞退基金或公教退撫基金的每年最低收益保證，是一件好事，是政府給勞工及公務員的「優惠」。但他再三強調，恰恰是這「最低保證收益」，反而對勞退基金的長期績效，產生非常負面的影響。

周冠男引用兩份，分別來自國外及國內的文獻資料表示，「『三年內平均最低年收益，不得低於臺灣銀行二年期定期存款利率』的規定，可能導致過度保守的投資策略，使資產配置偏向固定收益項目，無法有效增加基金長期收益率」註。

此外，曾經擔任過行政院勞工委員會勞工退休基金管理運用小組委員，現任安睿宏觀證券投資顧問公司總經理的劉凱平，也以Dalbar從1992年至今的美國研究結果為例指出，儘管股票基金的投資人，期間所獲得的年化報酬率只有7.13%，不如標普500指數的10.65%，但是，卻依舊能夠大幅擊敗2.36%的年化通膨率（請見下圖）。

以上的數字突顯出，廣大勞工如果想要過一個安穩且不拮拘的退休生活，唯有透過積極性的股票投資，才能夠達成所希望的目標。且正是因為相信「長期正確投資股票，才能許自己一個安心的退休生活」，再加上信任自己的專業與長期投資的紀律，劉凱平更在擁有領取退休金資格時，選擇一次領取勞保老年一次金「自行投資運用」，而不是選擇固定領取「勞保老年年金」。

理由二、要求退休金有最低收益保障，只是將勞工左手的錢，轉到右手而已，每位勞工憑自己克服貪嗔癡的本事進行投資，憑什麼賺錢的人，要幫賠錢的人支付這一層損失？

因為，這「每年最低收益保證」，主要是來自於政府的補貼。講白一點，這筆錢不也是從你、我等每一位誠實繳稅的人手中，年年所繳的稅金而來。筆者認為，這種「把你自己的錢從左手轉右手」的行為，到底有什麼值得讓勞工開心的？

筆者認同「勞工退休金不能出一點差錯（https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183021/post/202206080014/）」的觀點是正確的，但是，不能用「以鄰為壑」的自私方式來達成。因為，這種做法就是拿國庫的錢，來補貼勞工可能的虧損。而國庫的錢，又是誰的錢呢？它不但是全民的錢，更是後代子孫的錢。所以，「虧錢要國庫補」這種行為，這不是自私，又是什麼？

更何況，堅持不希望開放的勞工，口口聲聲說的「不能出一點差錯」的勞退基金，每隔幾年，都會出現操盤經理人，因為內線交易收取回扣而被羈押的弊案。這些偷偷摸摸的偷錢行為，難道這些勞工是假裝看不見嗎？廣大的勞工憑什麼要給這些無賴之徒機會，偷走自己的辛苦錢？

理由三、不論投資人的風險屬性，或是投資期間為何，「政府代操」就只有單一選項。

周冠男進一步補充說明，每個人需要的報酬跟風險都不一樣。但是現在的勞退基金，所有人的投資組合都一樣（只能有一種選擇），「光這一點就完全是大錯特錯了」，他說。

理由四、投資人自己不學會成長，在人生的投資理財路上，就永遠都有可能上當、受騙。

說一句不客氣的話，如果開放勞工自選，勞工會因為誤信金融機構的行銷話術，而造成投資嚴重虧損的話。且容筆者說一句不客氣，但非常真實的話：這樣的勞工，在其他任何地方，都有可能上當受騙的。

假設投資人不趁此機會「武裝好自己」、建立好的投資理財觀念，而是隨著他人、不肖的銷售業務員或媒體起舞，投資虧損不但是「非常有可能的」，筆者還可以打包票地說「絕對會發生」！

更何況，有句俗諺是這麼說的：「靠山山倒、靠人人倒」。這世界上，哪裡有什麼「完全無風險」的投資標的呢？就算是投資人心目中公認「毫無風險」可言的銀行定存，一旦在單一金融機構存款金額超過300萬元，還是會面臨「金融機構倒閉，存款完全無著落」的可能。

儘管認同勞團對於國內投信業者的擔憂，但是，一直以來就致力於「提升民眾正確投資理財知識」的劉凱平，也不忘直言這些勞團「只知其一，不知其二」。

他解釋：「首先，勞團並沒有正確的理財知識；其次，他們不懂得長期投資的重要性；第三，他們不知道要做好退休規劃，非得要靠股票投資；最後，他們更不了解金融業的生態環境」。

劉凱平更不客氣地批評金管會，不但過份保護國內業者，也不去教育民眾正確的投資理財知識。「老實說，台灣只有賭博文化，完全沒有股票文化。多數投資人只能算是『理財不識字』的一群，所以，常常會起貪心與害怕的心情，就容易讓他們錯誤認為，靠政府自選基金平台『最為安穩』」，他說。

正因為政府代操的績效，不足以支應長壽趨勢下的退休生活，再加上代操經理人弊案頻頻。因此，在政府堅持不開放勞工自選平台之前，筆者百分之一千地贊同周冠男老師的觀點—廣大勞工（特別是個人綜所稅累進稅率不高的年輕人）不應該貪圖少少的稅金優惠，反而應該立即停止自願提繳勞退基金、自行投資。

周冠男解釋，這是因為新制勞工退休基金因為操作保守，歷史績效一年只有4.21%。儘管勞工自願提繳的部分（上限是薪資的6%）有免稅優惠，但是他認為，如果自願提撥把100元（免稅）放在勞退基金，20年（30年）後則只會成長為可悲的228元（345元）。「因此，即使退休金提領時完全不用課稅，這樣的稅前績效，也是大輸指數化長期投資」，他說。

然而，假設勞工選擇不要自願提繳，且平均稅率為20%，由於這100元要先繳稅，所以，實際投資金額時會剩下80元。但是，如果採取指數化長期投資台灣50 ETF（0050或006208），在「年平均報酬率9%」之下，20年（30年）後會成長為448元（1,061元）！且當勞工年紀越輕、稅率越低的話，差異就會越明顯。

周冠男表示，把勞退自提的錢轉成定期定額投資指數型ETF，一樣有強迫儲蓄的效果。當然他也不否認，這樣的前提是：勞工必須要很有自制力，自己每個月把本來要自願提撥的錢，轉為定期定額投入市場指數，然後就不要亂動（買進、賣出）。

周冠男指出，除非勞工缺乏自制力，會把這筆錢花掉或胡亂操作，那也就只能選擇自願提撥，並且「讓別人把勞工的手腳綁起來」。但他也不忘再三強調：「這種讓別人幫忙綁住手腳的代價，卻是一年損失4.79%的潛在報酬，30年下來，將會損失716%的潛在報酬。投資人缺乏自制力的代價，將是非常高的」。

最後，筆者想再三提醒想要安穩退休的勞工：人生在世，每個人就只能過自己的人生。所以，每一位勞工的退休金，也同樣沒有道理，要由其他「非本人」來負責才是！

如果勞工朋友門，不想臨到退休，才發現退休金遠遠不夠，那麼，趁現在還來得及「做些什麼」的時候，請大聲地向政府表達「開放勞退自選平台」的意見。

且在政府未開放之前，一定不要選擇「6%自願提撥」，並交由政府代操，而應該自行選擇「正確標的」，「定期定額長期投資」才是！至於長期投資的正確標的如何選擇？筆者將在下期專欄中，將會進一步說明。