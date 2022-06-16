無薪假暴增2844人 勞動部：今年單期增加數最多的一次

勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，持續受到疫情影響，實施無薪假有2,729家，人數1萬9,484人，較上周增加261家，2,844人，但預計都還會接續實施。而此次增加的人數為今年單次統計增加最多的一期。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，其中，主要落在住宿及餐飲業實施人數為最多，共增加1,516人，主要是有一家餐飲連鎖集團，約6百多人實施減班休息，而實施的分店大多落在中南部；另外，這次也有比較特別的就是藝術、娛樂及休閒服務業在這次也增加2百多人，主要是一家大型連鎖KTV實施減班休息，地點落在北部。

王金蓉說，除了服務相關行業有受到影響外，這次在製造業中的民生工業中也有1百多人實施減班休息，主要是製作團膳的公司，從上述的行業別中可以看出來這次實施減班休息的大多是受到民眾消費所影響，雖說這次並沒有升為三級警戒，但由於本土疫情確診數一直都處在相當高的狀態，因此民眾紛紛採取自主防疫行為，導致服務相關行業受到較大衝擊。

另外，王金蓉也提到，這次的減班休息比較明顯為減少上班時數，而部分行業的減班休息天數也對比去年三級警戒時期來說比較少，由此可見還是與去年的狀況相比不太相同，而目前看來減班休息的狀況還是都隨著疫情變化而定，若是未來疫情逐漸趨緩，減班休息的狀況是必也會逐漸下降。