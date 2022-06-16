租屋奇聞！房客要填履歷表：愛乾淨、收入穩當、無不良嗜好……

近二年，在資金氾濫、原物料上漲、建築工短缺等因素下，全台房價屢創新高。促使政府推出信用管制等「打炒房」措施，今年4月六都的房屋交易量確實下滑了，單價卻不動如山，反而衝擊到租賃市場。

買不起房的人被迫轉到租屋市場，在僧多粥少的情況下，為順利找到理想住處，主動揭露個資、附上「履歷表」，強調自己很愛乾淨、收入穩當、生活習慣良好……，以贏得房東青睞，堪稱租屋奇聞。

不可否認，這一年多來，央行與內政部輪番祭出打炒房政策，確實達到遏阻效果，尤其是央行於2022年3月18日起調升利率一碼（0.25％）。以全台六都會區2022 年 4 月「建物買賣移轉棟數」為例，六都交易量合計2萬2439棟，月減11.2％，年減0.4％；六大都會區交易量都較上月（3月）衰退，尤以台南月衰退20.3％最為明顯，與去年同期比較，台南也是衰退幅度最高的為 9.8％。

雖然最新揭露的5月建物買賣移轉棟數比4月微幅上揚，但六都的交易量仍較去年同期衰退了7.7％。

全台交易量能確實有放緩的趨勢，永慶不動產台南南科陽光店店東張家驊說，買方已出現觀望氛圍，但價格並沒有下跌。「不過，有一個訊息值得注意，房價實在漲太高了，多數年輕人買不起，也不太敢有買房夢，被迫轉到租屋市場，麻煩的是，這讓租屋市場更加僧多粥少，房東一有風吹草動，又開始想調漲房租了。」

崔媽媽基金會執行長呂秉怡分析指出，這一波的房市，中南部的房價漲勢最凌厲，政府使用很多政策工具，想壓抑房價，卻壓不下來。反倒給了房東漲價的好理由，包括高房價、2022年元月起軍公教調薪4％、通膨的壓力、以及央行調升一碼利率。

尤其，美國聯準會（Fed）為抑制通膨，6月16日至少還會再升息2碼。16日，剛好台灣央行將舉行第二季的理監事會，市場預估恐升息半碼或1碼，不管最終決議是升息或不升息，通膨已成長期趨勢，房東為減少衝擊，房租只會漲不會跌。

房價離譜到年輕人買不起，只能湧向租屋市場

不僅房租易漲難跌，長年來，資賃市場的供給也一直嚴重不足。都市改革組織（簡稱OURs）研究員廖庭輝指出，主因就是台灣的不動產持有稅（地價稅、房屋稅）過低，堪稱全球最低水平，政府也遲遲不敢推動「囤房稅」，持有者寧可繳稅，也不輕易出租，理由是與其遇到壞房客，而且住過的房子就會折舊，還不如擺幾年轉手賣出，獲取數百萬的資本利得。

導致多年來的租屋市場，都是以老舊物件居多，尤其是等「都更」的老公寓，10年內的房屋真的很稀少，只要一釋出，馬上被秒租。

根據呂秉怡的觀察指出，過去台北萬華、大同、中正區等邊陲地帶，有許多屋況差的中低端舊宅，多是弱勢家庭、獨居老人的窩。去年以來，華西街、廣州街周邊巷內，台北邊陲山區、殯儀館附近的老舊房舍，都有年輕人搶租屋況稍微好一些的物件，「房東嫌麻煩、擔心出事，原本就不想租給弱勢跟獨居老人，年輕人出價能力相對強，已經排擠到社會底層的人，令人擔心。」

房價驚驚漲，最新的後遺症是，價格離譜到年輕人根本買不起了，索性放棄「買房夢」，紛紛湧向租屋市場。今年4月，巢運為瞭解青年的居住問題，展開為期一個月的問卷調查，回收5011份有效問卷，5月19日公布調查結果，92.3％填寫者年齡介於18至45歲間，62.5％的填寫者年收入超過全國的中位數，即便受訪者收入不低，仍有51.1％租屋，29.3％與父母共住、僅有11.4％住在自有住宅中。

在購屋問題上，有99.3％的受訪者認為台灣高房價嚴重，其中92.9％認為「非常嚴重」。目前「沒有住在自宅」的受訪者，計畫未來五年內購屋的僅27.6％，過去五年曾想購屋而沒買到的有35.7％，近年無購屋計畫的有33.9％，僅2.7％在過去五年順利購屋。整體而言，民眾對高房價下的購屋，抱持悲觀態度。

高房價不僅讓「物以稀為貴」的租賃市場拉警報，還衍生出奇怪現象。廖庭輝常常觀察一些租屋社團的動態，他舉有39.9萬成員的臉書「台北租屋、出租專屬社團」為例，發現都會區早就是賣方的市場，房客甚至為租到理想住處，會製作精美的「履歷圖片」，主動揭露個資，以贏得房東青睞。

例如有一則求租的內容，房客直接打上個人履歷小檔案：

▋職業：影視類接案子工作者、收入妥當 ▋學歷：碩士畢，寫過很多字的論文 ▋個性：幽默風趣善解人意、不渣的射手 ▋經歷：小一風紀股長、高二學藝股長、高二漫畫社副社長……、大學去網咖都當指揮，領導力佳，同居室友整潔票選亞軍（共三人）。英國D＆AD設計獎學生組銀講獎學金80萬（未稅）。

巢運呼籲蔡總統兌現「房市三箭」的住宅政策

還有一則是：

！求租！各位房東好~我們是一對穩定交往八年的情侶。我是平面創作者，男友是影像創作者。生活習慣良好，由於兩人都喜歡安靜做自己的事，不會吵鬧打擾鄰居。準時繳房租是基本，因為我有輕微潔癖，所以會盡力維護房子整潔，加上我超級無敵害怕蟑螂，絕對不會容許家裡有這個生物存在！ 我們倆的職業病，也會忍不住將家裡環境打造得舒適漂亮。 請放心將房子交給我們，如果有合適的房子，再請私訊給我，感激不盡。

還詳細列出希望的房型、預算、入住時間、地區、需求，甚至標註「婉拒」凶宅、地下室、頂樓加蓋、隔音差的房子。

廖庭輝看完房客精心製作的履歷圖片，頗為辛酸地說，想在雙北租個房子怎麼這麼困難，房客還得絞盡腦汁寫文案，以爭取房東的認同。

巢運特意選在今年的5月19日發布「青年居住問題」調查結果，旨在提醒總統蔡英文2016年提出「房市三箭」的住宅政策，包含「改革房產稅制」「健全租屋體系」「建20萬戶社宅」，究竟做到了嗎？青年是否有住得更好呢？

巢運再次呼籲政府做到以下三點：

一、請蔡總統儘速亡羊補牢兌現承諾，在最後兩年任期將「房市三箭」缺失的兩箭補上，讓民眾看到改革與安居的希望。

二、即日起至2023年總統大選前，巢運會持續推動立法與修法改革工作。讓民眾看清楚面對他們的居住困境時，到底是誰「不想做改革」。

三、針對今年的地方大選，巢運將結合各團體展開網路行動，並拜訪六都市長參選人，發布市長居住政策評比。同時也將串連跨黨派進步議員，公布「挺青年居住」的議員參選人名單。

廖庭輝總括而言，我們不希望台灣民眾買不起房子，甚至連租屋市場都被房東所左右，毫無居住正義可言。

（本文出自2022.6.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）