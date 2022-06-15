央行明召開理監事會 市場聚焦這四大議題

中央銀行將於明（16）日召開第2季理監事會議，市場聚焦四大議題，包括央行本季是否升息與升息幅度、是否加碼第五波打炒房、國內經濟成長與通膨率展望，以及對國際景氣的預估。市場預料，央行本季將持續升息，幅度自半碼起跳，但也有不少金融圈主管押寶，央行明日將宣布升息1碼。

央行在今年3月的首季理監事會議上預估，台灣今年經濟成長率為4.05%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.37%。不過，國內疫情在第2季急轉直下，加上美國通膨率超乎預期，市場研判，台灣央行本季將下修今年經濟成長率、恐無法保「4」，CPI年增率則會進一步上修，持續超越2%通膨警戒線。

主計總處日前下修我國今年經濟成長率到3.91％，CPI年增率則增至2.67%。

金融圈人士認為，受到國內疫情影響，房市景氣已見趨緩，且央行若升息，對房市也有抑制效果，是否還需要加碼打炒房，市場屏息以待。

台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，預期央行本次將升息1碼，但不一定會加碼打炒房。市場應關注三大重點，首先是國際油價是否能回落、中國大陸經濟下行風險以及全球經濟是否面臨停滯性通膨。李鎮宇分析，烏俄戰爭短期內緩解的機會不大，若通膨至下半年仍高於預期，迫使主要央行繼續升息，則全球可能面臨停滯性通膨風險。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則說，短期內台灣要考慮疫情對內需的衝擊，但下半年後會更重視國際景氣變化，特別是美國是否會出現經濟衰退疑慮。林啟超表示，美國聯準會雖知強力升息會導致景氣降溫，但還是鐵了心的對抗通膨，因此，美國通膨率會是關鍵數字，通膨率沒有反轉下滑前，美國不會輕易結束升息循環。

他表示，目前市場預料，美國聯邦基金利率將在今年底調升至2.5%~2.75%、超過美國的中性利率水準，但聯準會為對抗通膨，採用較激進的升息方式，不惜讓官方利率超越中性利率水準，也要達到降低通膨預期、讓市場需求降溫的目的，「市場有一說法是，聯準會要先達到打通膨的目標後，明年下半年再把利率調降回來也不遲。」