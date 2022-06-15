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始終未收申請…蘋果新聞網交易案 經濟部罕見「主動發函」

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
經濟部今（15）日表示，自台灣蘋果新聞網發聲明出售後，經濟部商業司及投審會說明從未收到說明或申請。本報資料照片
經濟部今（15）日表示，自台灣蘋果新聞網發聲明出售後，經濟部商業司及投審會說明從未收到說明或申請。本報資料照片

台灣蘋果新聞網上周發表聲明，將由直播平台17Live共同創辦人潘杰賢、港商黃浩聯合以新台幣15億元收購；然而香港壹傳媒昨（14）日晚間發公告否認出售。經濟部今（15）日表示，自台灣蘋果新聞網發聲明出售後，經濟部商業司及投審會說明從未收到說明或申請，因此決定主動發函，要求七日內說明。

經濟部官員表示，台灣蘋果新聞網是依照《香港澳門關係條例》、《外國人投資條例》及《公司法》所設立的香港分公司，並受到規範。然而，台灣蘋果新聞網上周發出聲明說明易主之後10日再向台北市勞動局提出大量解僱，卻從未按權利義務向商業司說明公司登記變更、國內投資計畫變更說明，也未向投審會提出審查。

考量到該案屬於社會矚目重大案件，經濟部罕見決定採取主動發函，要求依照按照港澳條、外國人投資條例及公司法在七天內進行說明。詢問問題包括「交易案是否屬實？」、「是否已經完成交易？」、「相關股權結構變化及國內投資計畫是否變更？」等。

經濟部官員進一步解釋，其實第一題「交易案是否屬實？」最為關鍵。而經濟部其實對該交易案理解都是來自台灣蘋果新聞網，甚至懷疑一度是在境外交易，只是遲遲未向台灣政府提出說明，但這點可能性因為昨日香港壹傳媒的否認而被不攻自破。

官員也說，真正讓經濟部認為應該要主動說明的觸發點是因為台灣蘋果新聞網日前向北市勞動局申請大解；一般來說大解須是交易案成立後才會進行，但是交易案第一步都未說明就申請大解屬於非常罕見狀況，因此今日就盡速發文。

經濟部 蘋果 香港

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