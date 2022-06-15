新加坡商久怡康生物科技違反傳銷法 公平會開罰30萬

台積電董事長劉德音近日投書美國商業雜誌《Fortune》，除了描繪高效能運算（HPC）晶片將爆炸性成長，也提到一項極為關鍵的發展趨勢，那就是擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）在未來50年，將成為下一代和世界互動的方式。 劉德音提及AR及VR的世界，其實與先前炒得沸沸揚揚的「元宇宙」相近。雖然很多元宇宙概念股，一度被浮濫的資金炒翻天，進入虛擬世界的載具都需戴上頭盔，很多人仍存疑，怎麼有可能每個人都帶著厚重的頭盔去上班或走在路上 ，對其快速發展半信半疑。 不過，劉德音投書《Fortune》雜誌，卻道出這項應用將會因半導體技術創新而實現，進而讓人類生活產生巨變，未來是否會再掀「元宇宙」風潮，值得密切觀察。

2022-06-15 15:00