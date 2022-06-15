新加坡商久怡康生物科技違反傳銷法 公平會開罰30萬
公平會委員會議通過，新加坡商久怡康生物科技發展有限公司台灣分公司從事多層次傳銷，變更傳銷制度、與傳銷商簽定之參加契約內容及商品品項，未事先向公平會報備，違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定；又該公司未交付完整之參加契約予傳銷商，違反多層次傳銷管理法第14條規定，總計處新臺幣30萬元罰鍰。
公平會表示，久怡康公司於107年2月報備從事多層次傳銷，銷售商品以食品及美容保養品為主，該會於110年9月派員赴久怡康公司主要營業所進行業務檢查，查到該公司分別於109年8月至111年4月調整大豆肽商品積分值、110年4月至111年4月與傳銷商簽定新版之經銷商申請書，均未事先報備；另該公司於109年4月至111年4月新增銷售4項配套商品，以及109年2月至3月推出武漢加油配套2商品，亦未事先報備，已違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定。
公平會表示，該公司交付傳銷商參加契約中未載列傳銷制度、多層次傳銷相關法令、傳銷商違約事由及處理方式等法定應記載事項，與多層次傳銷管理法相關規定不符，已違反多層次傳銷管理法第14條規定。
公平會提醒傳銷事業變更傳銷制度、與傳銷商簽定的參加契約內容及商品品項，除依法須事先報備外，於交付參加契約予傳銷商時，契約內容也必須符合多層次傳銷管理法相關規定，才能充分告知並保障傳銷商的法定權利義務。
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