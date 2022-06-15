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電價6月底漲定了？曾文生：要考慮社會承受度

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部次長兼台電代理董事長曾文生指出，針對電價是否調漲，雖然國際燃料有數倍成長，但也要考慮到台灣社會的承受度。記者黃義書／攝影
經濟部次長兼台電代理董事長曾文生指出，針對電價是否調漲，雖然國際燃料有數倍成長，但也要考慮到台灣社會的承受度。記者黃義書／攝影

經濟部次長兼台電代理董事長曾文生今（15）接受網路節目專訪時指出，針對電價是否調漲，雖然國際燃料有數倍成長，但也要考慮到台灣社會的承受度。他也認為，台電同時在電網強韌等工作必須付出大量成本，但「如果眼光都看著台電的得失，那其實沒辦法解決問題」，因為台電有社會責任。

6月底將召開史上首次電價審議臨時會，討論3月底沒有結論的今年第一次電價費率，工商業界大老認為電價還是會漲。曾文生指出，台電的發電成本增加甚鉅，國際燃料價格不是漲了幾成，而是漲了幾倍，對電價的衝擊當然大，但是調整同時，也必須考慮到台灣社會後續如何承受、避免影響範圍擴張等。但他也強調，2020到2022年之間，全球各電力公司電價幾乎都漲價，台灣是少數電價沒有調整的，在全球電價中，台灣大約是前五名的便宜。

曾文生也提到，台電必須付出極大成本更新電網等基礎設施，「如果眼光都看著台電的得失，那其實沒辦法解決問題」，因為台電有社會責任。他表示，台電畢竟是國家的公司，有很多投資不見得會有收益，但對國家來講，國家會有收益，尤其台灣產業精密化，就需要非常穩定的供電；他也告訴台電同仁，台電的工作不能只記公司的收益，而是要將社會的整個成本一起放在心裡面。台電也希望政府給予支持，例如在電網投資上，政府就確定會規劃經費，台電也會逐步把這些工作往前推動好。

台電 電價 曾文生

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