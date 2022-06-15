基金經理人大調查 最大隱憂為央行鷹派政策

根據最新美銀美林經理人調查報告顯示，央行鷹派政策仍是經理人最大擔憂，不過，金融不穩定的風險自上個月高峰略有緩解，現金配置比重也從6.1%降至5.6%，淨79%經理人預期短期利率將進一步攀升，而最可能使聯準會政策轉向的因素，經理人認為是核心通膨低於4%，比率48%，另有20%認為是初領失業補助人數高於30萬人、14%認為是S&P500指數跌至3500點以下。

對經濟前景展望方面，淨73%經理人認為未來12個月全球經濟將轉弱，續創紀錄來最悲觀，淨83%經理人預期停滯性通膨、淨72%經理人預期企業獲利將惡化，皆續創金融海嘯來最高比率。就升息與通膨前景而言，經理人平均認為聯準會在此波循環將升息7.6次較上月的7.9次略降，而預期未來12個月通膨將趨緩的經理人則較上個月再增加4個百分點至淨72%。

預期未來通膨將趨緩，經理人開始加碼債券，淨減碼債券的經理人從65%大幅減少至46%，為2020年5月以來最低，對股票的淨減碼比率則由13%略增至15%，為2020年5月以來最低水準。產業別而言，醫療產業連續第四個月獲淨加碼榜首，其次為能源、原物料與金融，其中淨加碼金融較上個月增加1個百分點，科技雖仍遭淨減碼，但比率已從5月的12%縮小至6%。此外，淨65%經理人預期價值股表現將優於成長股，比率為調查以來最高，且較上個月大幅增加17個百分點。在最擁擠交易方面，做多商品與油仍居第一，其次則為做多美元與放空美國公債。

6月份美銀美林經理人調查於6月3~10日進行，共300位經理人管理8340億美元資產參與調查，266位經理人回應問題，調查結束於5月通膨數據公布之前。

富蘭克林證券投顧表示，面臨高通膨、高波動和利率上揚環境，金融市場短期同步承壓，但隨著市場情緒已偏悲觀，股債資產評價面大幅調整後回歸合理甚至便宜水準，面對非理性拋售，建議可逢震盪分批加碼和大額定期定額，採取「SMART策略」，包括「Strong強勢主流、Multi-Asset多元資產、Rate債券收息、Turnaround轉機題材」，以採取靈活彈性配置的美國價值平衡型基金為核心，看好基礎建設產業、公用事業產業及美國價值型股票型基金震盪後仍有表現空間，積極者可搭配操作天然資源產業，將通膨風險轉化為獲利契機。