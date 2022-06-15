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中能離岸風電計畫452億元專案融資 獲肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中能專案團隊與國內外20間銀行團代表於去年11月24日融資簽約後合影。圖/中能發電提供
中能專案團隊與國內外20間銀行團代表於去年11月24日融資簽約後合影。圖/中能發電提供

中能發電公司今(15)日宣布，中能離岸風電計畫452億元專案融資計畫得到國際指標性金融媒體《The Asset》（財資）雜誌肯定，在其所主辦的「The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Deals of the Year 2022」中，中能風場榮獲台灣離岸風電年度最佳專案融資計畫（Renewable Energy Deal of the Year - Offshore Wind）殊榮。

財資雜誌表示，中能風場是台灣在地集團企業中鋼（2002）公司與全球知名能源基礎建設基金CIP合資開發，憑藉著堅實的股東結構及專案規劃，成功克服融資天期長與複雜契約架構的挑戰，在沒有出口信貸機構參與下，2021年贏得多達20間國內外銀行團信賴支持，成為國內公股銀行首度統籌主辦的台灣離岸風電專案融資計畫，融資金額共新台幣452億元。此外，財資雜誌亦提及，中能風場不僅是台灣現今本土化比例最高的專案，也是台灣首座獲得綠色融資(Green Loan)殊榮的離岸風場計畫，相當難能可貴。

中能發電董事長王錫欽表示，中能風場專案融資計畫參與的國內外銀行共計20間，包括臺灣銀行、兆豐銀行、合作金庫、中國信託、第一銀行及土地銀行等6家銀行擔任統籌主辦行，華南銀行、彰化銀行及台新銀行等3家銀行則擔任共同主辦行，另有台北富邦銀行、玉山銀行、臺灣企銀、上海商業儲蓄銀行、凱基銀行、高雄銀行及中國輸出入銀行等台灣7家主要公、民營行庫，以及瑞穗、三井住友、東方匯理與三菱日聯銀行等4家國際著名銀行一同參貸。

王錫欽說，中能風場能獲得台灣離岸風電年度最佳專案融資計畫的榮譽，不僅證明再生能源已成為未來產業趨勢與企業轉型的契機，更在台灣良好綠色金融政策的框架下，做出資金有效導引與運作的成功示範。未來中能風場將持續結合中鋼公司的在地經驗與CIP的離岸風電開發專業，打造出台灣離岸風電產業本土化的標竿風場。

中能離岸風電計畫執行長Joris Hol表示，作為台灣綠色金融指標風場，中能風場榮獲台灣離岸風電年度最佳專案融資計畫，不僅是對中能風場在專案管理與風場開發經營上的高度肯定，更彰顯本土金融機構的參與對台灣離岸風電發展的重要性。

此外，日前彰芳西島與中能風場未來20年營運中心的運維基地已正式竣工落成，中能離岸風場將於2024年完成建設後，並展開為期20年以上的風場運維作業，有信心在風場正式營運後帶起包括陸海空運輸、資通訊軟體、機械工程、電機工程、土木工程、風場教育訓練與當地服務業商機等七大產業需求，打造與彰化共榮共好的生活圈。

彰芳西島與中能風場未來20年營運中心運維基地2022年5月18日竣工落成。圖/中能發電提供
彰芳西島與中能風場未來20年營運中心運維基地2022年5月18日竣工落成。圖/中能發電提供

離岸風電 中國信託

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