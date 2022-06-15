台灣蘋果新聞網出售羅生門 政院：密切注意

台灣蘋果新聞網日前宣布找到買家，北市勞動局收到蘋果新聞網裁員280人的大量解僱計畫書。但台蘋新聞網的母公司、香港壹傳媒公司昨天公告，出售台灣「蘋果新聞網」或其台灣業務的內容並不準確。行政院發言人羅秉成今天表示，相關部會將密切注意此案交易架構。

羅秉成今天主持「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」記者會時表示，台灣是法治國家，尊重自由市場的任何交易，不過也需要遵守法律規定。

羅秉成表示，港商在台灣投資要遵循「港澳條例」、「外國人投資條例」和「公司法」等相關規定，媒體之前報導台灣「蘋果新聞網」有交易，也有報導說將大量解僱員工，但香港壹傳媒14日有說並無此項授權；他表示，交易誰決定還要進一步了解，相關部會都會密切注意。