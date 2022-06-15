快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

台灣蘋果新聞網出售羅生門 政院：密切注意

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供

台灣蘋果新聞網日前宣布找到買家，北市勞動局收到蘋果新聞網裁員280人的大量解僱計畫書。但台蘋新聞網的母公司、香港壹傳媒公司昨天公告，出售台灣「蘋果新聞網」或其台灣業務的內容並不準確。行政院發言人羅秉成今天表示，相關部會將密切注意此案交易架構。

羅秉成今天主持「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」記者會時表示，台灣是法治國家，尊重自由市場的任何交易，不過也需要遵守法律規定。

羅秉成表示，港商在台灣投資要遵循「港澳條例」、「外國人投資條例」和「公司法」等相關規定，媒體之前報導台灣「蘋果新聞網」有交易，也有報導說將大量解僱員工，但香港壹傳媒14日有說並無此項授權；他表示，交易誰決定還要進一步了解，相關部會都會密切注意。

羅秉成 香港 壹傳媒

延伸閱讀

台灣蘋果新聞網傳易主 政院：密切注意交易架構

恩恩「消失的143分鐘」衛福部允檢討 羅秉成向新北喊話

解決火化之亂 羅秉成：正在討論 技術性做法都可嘗試

恩恩事件已成新北市府危機 羅秉成：有必要完整調查

相關新聞

沒掌握殷琪 弟弟派丟長榮鋼！最強姊夫鄭深池：被做掉了！ 下一站決戰長榮航

長榮集團兄弟兵戎相見，上市公司經營權首戰，就在長榮鋼鐵改選登場。

誠品信義將熄燈？統一傳回收開博客來實體店 「台南幫」房東們鐵了心不續約背後盤算

屹立在台北市信義區17個年頭的誠品信義店租約將至，明年底可能面臨租約到期熄燈命運。

台灣蘋果新聞網出售羅生門 政院：密切注意

台灣蘋果新聞網日前宣布找到買家，北市勞動局收到蘋果新聞網裁員280人的大量解僱計畫書。但台蘋新聞網的母公司、香港壹傳媒公...

邊境解封卡在「旅遊防疫險」陸續停售？ 觀光局頭大

邊境解封聲浪四起，根據交通部觀光局規定的「入出境旅客指引」，規定旅行社業者都須幫旅客保旅遊防疫險等險種，不過產險公司近日...

電價漲與不漲選擇題 曾文生：考量社會承受程度

經濟部將於月底召開電價審議會，經濟部次長曾文生今天接受網路節目專訪表示，由於國際燃料價格翻倍成長，台電燃料成本劇增，將以...

半導體大趨勢／不用等元宇宙 台積接單已預見AR／VR掀人類生活巨變

台積電董事長劉德音近日投書美國商業雜誌《Fortune》，除了描繪高效能運算（HPC）晶片將爆炸性成長，也提到一項極為關鍵的發展趨勢，那就是擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）在未來50年，將成為下一代和世界互動的方式。 劉德音提及AR及VR的世界，其實與先前炒得沸沸揚揚的「元宇宙」相近。雖然很多元宇宙概念股，一度被浮濫的資金炒翻天，進入虛擬世界的載具都需戴上頭盔，很多人仍存疑，怎麼有可能每個人都帶著厚重的頭盔去上班或走在路上 ，對其快速發展半信半疑。 不過，劉德音投書《Fortune》雜誌，卻道出這項應用將會因半導體技術創新而實現，進而讓人類生活產生巨變，未來是否會再掀「元宇宙」風潮，值得密切觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。