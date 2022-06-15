勞部修正「再出發訓練計畫」 減班休息期間新聘員工不適用

配合紓困條例延長至明年6月30日，針對減班休息事業單位、勞工給予辦訓經費與參訓津貼的「充電再出發訓練計畫」也將持續推動。勞動部今修正計畫部分規定，其中，若事業單位在實施減班休息期間新聘員工，該員工將不適用申請補助。

因應疫情衝擊，勞動部從2020年起擴大補助「充電再出發訓練計畫」，通報減班休息的事業單位訓練費用最高補助350萬元， 勞工參訓津貼每月提高至144小時，勞工最多可月領2萬4192元，截至今年6月14日，已有1萬 1910家事業單位辦理訓練課程，協助9萬4233名員工參訓並領取訓練津貼。

勞動部表示，今修正充電再出發訓練計畫部分規定，包括為了讓經費能儘速撥付，要求事業單位及勞工於訓練結束後90日內提出申請；事業單位課程回報期間從3日放寬為7日，事業單位為符營運需求可於施訓前3天向分署申請變更訓練課程。

此外，過去曾有事業單位已經實施減班休息，卻在期間聘用新員工，也跟新員工協議減少工時，來申請充電再出發補助，勞動力發展署職業訓練組組長沈文麗表示，這支計畫目的是讓事業單位穩定在職勞工的就業，因此新聘員工不適用補助。

沈文麗也說，參加充電再出發計畫的事業單位若未如實辦訓，除須繳回補助，兩年內不得申請發展署職訓計畫，涉及刑事責任者，將移送司法機關偵辦，先前也曾有事業單位在分署前往訪視時百般刁難，因此這次規定新增若事業單位規避、妨礙或拒絕配合不定期訪視、訪談或視訊查核，將不予補助。