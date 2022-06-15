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疫情來不了！4月底在台移工66.6萬人，年減6.6％

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，111年4月底在臺移工66.6萬人（其中男性31.9萬人，占47.9%)，較上年同月底減6.6%，主因疫情實施邊境管制政策所致。移工國別以印尼籍及越南籍最多，分別占3成5及3成4。

主計總處表示，根據勞動部統計，因疫情實施邊境管制政策影響，111年4月底在台移工66.6萬人，各國籍中，仍以印尼及越南最多，分別占3成5及3成4，菲律賓籍占21.2%，三者合計占逾9成；就工作類別觀察，以產業移工為主，占67.0%，社福移工則占33.0%。

產業移工以越南籍最多，社福移工以印尼籍為主，111年4月底產業移工44.6萬人，較上年同月底減4.7%，按國籍別觀察，以越南籍占45.2%最多，菲律賓籍占25.9%次之；工作行業別集中於製造業（占95.8%），其中又以金屬製品及電子零組件製造業（各占整體製造業23.6%及16.5%）最多。另社福移工22.0萬人，較上年同月底減10.3%，以印尼籍占75.7%為主；工作項目以看護工21.8萬人（占99.4%）最多。

111年4月移工分布縣市，主要分布於桃園市（11.4萬人）、台中市（10.0萬人）及新北市（8.7萬人），合占4成5。按工作類別分析，產業移工亦以前述3縣市最多；社福移工則以台北市（3.7萬人）最多，新北市（3.6萬人）居次，台中市（2.3萬人）再次之；社福移工有67.5%分布於6都。

移工 印尼

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