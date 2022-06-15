央行明升息？學者：面臨通膨急彎道，彎不過去就填海

央行16日將召開第二季理監事會議，是否升息各界關注。景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，央行先前沒有緊縮，繼續寬鬆，現在得面臨很痛苦的選擇：看是要去擦撞通膨的山壁，還是掉落經濟成長趨緩、股匯房市大幅下修的山谷。

章定煊表示，台灣的央行有如漫畫電影「頭文字D」的藤原拓海，明明有些國家面對通膨彎道，已經開始降檔跟減速，台灣還在左寬鬆右寬鬆勇往直前，這種作法令人擔憂，因為彎得過去是拓海，彎不過去就填海。

最近兩個月央行終於蹦出緊縮兩個字，現在央行第二季理監事要能拓海式安全過彎，又能抑制通膨、對經濟成長影響微小、又能維持股匯房市穩定的機率越來越小。因為彎道越來越彎、路幅越來越小。

從基本背景來看，美國5月CPI 創新高，非農就業人口增加高於預期很多。美國聯準會能扛住拜登施加的壓力不激進升息就很不錯了，9月就停止升息緩縮表的機會越來越低，台灣與美國的利差眼見越來越大。

其實還有另一個潛在的危機是日幣大幅貶值是否會激起亞洲貨幣的競貶戰，台灣匯價的防守越來越困難。

從通膨來看，台灣接下來7月陸續要開始恢復正常經濟活動，台灣4月的失業率是3.66%，是民國100年以來非常低的水準，有些行業開始哀加薪也聘不到人。台灣其實潛在通膨壓力不小。

經濟就不用說了，受到通膨衝擊，美國消費者信心直直滑落，俄烏戰爭打個沒完，新冠變種沒完沒了，經濟前景也不看好，國際機構與主計處都在下修經濟成長率。

時至今時，央行得很痛苦的選擇，要去擦撞通膨的山壁，還是掉落經濟成長趨緩股匯房市大幅下修的山谷。

至於對房市來說，重點不在升息半碼或一碼，而是央行升息多少表達出後續態度是偏鷹還是偏鴿。如果偏鷹，房市購買者不但可能要面對較高的利率負擔，最嚴重的狀況是金融緊縮拿不到預期貸款成數。如果是偏鴿，房市購買者可以稍微喘口氣，可是大家的荷包就要當心了。