高市都發局釋出7戶社宅招租 15坪月租只要3700元
近兩年因缺工缺料，高市約有3處社宅工程發包不出去，市內既有的社宅數量寥寥可數，其中位在鳳山區五甲國宅社區的公共出租住宅，近期釋出7戶2房2廳一衛房型，月租僅3700元，物件十分珍稀，高市都市計畫發展局籲符合資格的家戶把握機會。
高市都發局表示，鳳山五甲國宅鄰近南京路與新富路，學區完整，有高、國中小及幼兒園，社區內亦設有活動中心、公園、籃球場、網球場，休閒機能佳；且鄰近衛武營都會公園、捷運衛武營站及鳳山西站，交通便利。
局長吳文彥表示，位在五甲國宅社區內的「五甲公宅」，原為台電員工宿舍，但閒置多年，都發局向台電承租修繕後轉作社會住宅使用，照顧弱勢群。這次有7戶待租，均為2房2廳1衛，每戶約15坪，附廚具收納空間、抽油煙機、瓦斯爐及熱水器等設備，每月含管理費200元，租金只要3700元，水電瓦斯費自付、家具自理。
都發局主祕郭進宗表示，五甲公宅共55戶，目前釋出7戶待租，租期3年，可續約1次，弱勢戶租期為6年，並可續約1次，租金平價，適合小家庭承租。若登記申請的人數超過招租戶數，以抽籤決定。
近兩年因缺工缺料，高市府主導的亞灣社宅，分別委由新工處、水利局發包的大鵬九村、大寮社，都還沒能發包出去。為讓弱勢族群安居，同步整建舊警察宿舍或租（購）下內政部營建署等房宅物件轉做社宅，以低廉租金出租給有需要的市民。其中位在鳳山建國新城的社宅40戶購自營建署，修繕後轉作出租住宅，五甲公宅向台電承租，都發局還會陸續找適合的物件，以整建模式擴充社宅數量。
都發局表示，已成年市民，家庭成員在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（111年度為50467元），即可在7月14日至7月27日申請社宅。疫情間可多採用線上申請，郵寄申請書表可至市府都發局公告專區下載。
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