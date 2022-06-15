鄧振中與歐洲議員WTO雙邊會談 聚焦半導體赴歐投資

我駐WTO代表團今（15）日指出，行政院政務委員鄧振中及台灣常駐WTO代表羅昌發14日再與歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）一行7位議員舉行雙邊會談，雙方就WTO議題及強化臺歐盟關係等交換意見。

鄧振中首先感謝歐洲議會對臺灣的支持，特別是支持臺歐盟締結雙邊投資協定。鄧振中表示，臺歐盟在許多議題上的立場一致，雙方亦同屬民主陣營，應攜手強化半導體領域內相關智慧財產權之保護，臺灣也將持續研發半導體，維持技術領先優勢。

朗吉表示，臺歐盟夥伴關係十分重要，同意雙方在半導體等優勢產業下的合作應持續強化；歐盟認為臺灣是一個自由、公平及遵守貿易規則的貿易夥伴，企盼與臺灣進一步深化貿易等合作關係。

歐方議員特別強調人權議題的重要性，並認為WTO也需處理環境保護及其他重要社會議題，更指出在WTO框架下的電子商務議題重要性。羅昌發補充，我國非常重視人權，在未參加人權公約的情形下，仍透過制定人權公約執行法及透過憲法解釋，將國際人權標準納入國內體制；另WTO漁業補貼協定如果通過，將彰顯WTO處理重要「非貿易議題」的角色。

會中，歐方針對如何增加臺商赴歐投資（特別是半導體產業）提問。鄧振中表示，希望先進行業者間研發合作，並增加雙邊業者瞭解。

針對WTO議題，雙方均盼WTO會員能遵守多邊貿易規則，本次MC12能在漁業補貼協定、WTO（含爭端解決機制）改革、因應疫情及糧食安全等議題達致共識，證明WTO的價值及重要性。

雙方也另就人權、環保、電子商務、漁業補貼等議題，以及強化臺歐盟雙邊關係，尤其是經貿投資合作關係等交換意見。鄧振中並邀請歐洲議會議員赴臺參訪，雙方均盼未來有更多對話機會。