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薪資追不上！全台房價比薪水漲幅快4倍 這縣市買房最苦

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台南市近三年房價與薪資漲幅相比，差距高達8.9倍，圖為台南北區鄭仔寮重劃區。圖／永慶房屋
台南市近三年房價與薪資漲幅相比，差距高達8.9倍，圖為台南北區鄭仔寮重劃區。圖／永慶房屋

近年房價快速飆升、物價飛漲下，想用薪資存頭期款，儼然已成夢，房仲業者統計實價登錄與勞動部資料，近三年全台房價漲幅達20.1%，但平均提繳工資僅成長4.3%，房價漲幅是薪水增幅4.6倍，其中又以台南市差距最大，房價漲幅較薪資高8.9倍，新竹市則是差距最小，為2.4倍。

央行第16期金融穩定報告指出，去年不動產市場交易活絡，帶動房價走高，全國房價所得比攀升至9.46倍，已追平2017年第2季高點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，依據世界銀行定義，房價所得比最好落在4倍至6倍間較為合理，當房價所得比太高時，收入所得跟不上房價，將導致家庭負擔過高，進而排擠其他正常消費，從目前台灣房價所得比來看，民眾的購屋壓力和痛苦已是不可承受之重。

統計資料顯示，全台近三年來住宅總價漲了20.1%，期間薪資卻僅成長4.3%，房價漲幅是薪水增幅4.6倍，漲幅之懸殊可見一斑，顯見工資雖有上升的趨勢，但仍不敵房價凌厲的漲勢，受薪階級想僅憑薪資收入購屋，似乎是個艱辛的任務。

觀察七都，台南市自2019年到2021年平均購屋總價從502萬元上漲至674萬元，增加172萬元，漲幅達34.3%，幅度相當驚人；但平均提繳薪資卻低於全台平均增幅，僅成長3.8%，而將近三年房價與薪資漲幅相比，差距高達8.9倍，為七都中薪資最追不上房價攀升速度的縣市。

陳金萍分析，近年台南市受惠於科技產大廠、公共設施、重大建設進駐等利多議題，替當地房市增添許多想像空間，吸引大量買盤湧入，房價更是出現大幅飆漲的現象，然而對於薪資原先就低於全台平均，且成長幅度不高的本地受薪族群來說，購屋壓力迅速暴增，陷入無力買房的困境。

新竹市是七都薪資、房價差距最小縣市，但差距仍有2.4倍，陳金萍解釋，竹科推動縣市整體的薪資水準，加上上近年半導體產業蓬勃發展，去年竹科營收、出口金額雙新高紀錄，帶動薪資成長，但剛性買盤需求強勁，帶動房市交易活絡，也出現投機客趁機炒作的亂象，新竹近三年平均購屋總價從1056萬元來到1285萬元，差距229萬元，漲幅達21.7%，高薪資依舊是跟不上房價飆漲速度。

若以去年全台平均總價1208萬元、貸款8成、20年期本息平均攤還的條件，並以4月五大行庫新增房貸利率1.561%來計算，每個月須繳4萬6905元的房貸，已超過平均提繳工資4萬1075元；儘管貸款年限調長至30年期，每月應繳房貸也要3萬3949元，房貸已占薪資8成以上。

陳金萍說，這意味著高達8成以上收入都要拿去繳房貸，對於受薪族來說，是非常大的經濟負擔，勢必嚴重壓縮其他生活支出，且未來央行若持續升息，每個月房貸支出還會增加，房貸負擔壓力不容小覷，甚至可能會出現買房後無力負擔的狀況。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

房價 薪資

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