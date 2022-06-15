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連四年進步! IMD世界競爭力 台灣排名升至全球第7名

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布「2022年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在63個受評比國家中排名第7名，較去年進步一名，整體排名連續第四年進步，且為2013年以來最佳表現。國發會表示，台灣在人口超過2000萬人的經濟體中，連續2年排名蟬聯世界第1。

四大指標中，我國「企業效能」與「基礎建設」分別進步1名至世界第6名與第13名，「政府效能」表現持平，「經濟表現」 則因我國2020年受疫情影響較為輕微，比較基期較其他評比國家高，又因受2021年爆發本土疫情而實施「三級警戒」影響，排名滑落5名至世界第11名。

20項中項評比項目中， 「國內經濟」與「經營管理」高居世界前5名；細項評比項目中，臺灣亦有多項評比項目名列世界前3名，其中「人均金融卡交易額」、「4G及5G行動寬頻占手機市場比例」、「每千人研發人力」等指標高居世界第1。

國發會表示，四大指標中「經濟表現」由上年第6名退步至第11名，主因「國內經濟」因其他國家2020年經濟陷入衰退，但我國仍維持正成長，基期高，加上2021年本土疫情升溫，因此排名下滑1名；「就業」部分也因基期高，相較其他國家表現反而退步11名至第28名；另因邊境管制致影響觀光收入，「國際貿易」由第18名退至第33名。但我國經濟複雜性指數排名高居第2名，經濟韌性則從第11名提升至第6名。

「政府效能」指標排名第8名，與去年持平，其中「租稅政策」、「體制架構」與「經商法規」排名進步至第6名、第8名與第21名，反映政府致力營造友善經商環境成效獲認可，標準普爾、惠譽及穆迪三大國際信評機構陸續調升我國信用評等，排名進步至第16名。但「財政情勢」則退步6名至第10名，主要是政府採取各項紓困振興措施，政府預算餘絀占GDP比率排名退步，以及政治不穩定風險排名下滑。

與民間表現相關的指標「企業效能」由上年第7名進步至第6名，其中「生產力及效率」、「金融」排名上升，「經營管理」持平，其中細項「企業家精神」居世界第1、「社會大眾對企業經理人信任」高居世界第2名。但「勞動市場」則退步1名至第17名，因企業經理人認為人才外流影響競爭力。

四大指標之一的「基礎建設」由上年第14名進步一名至第13名， 「基本建設」及「技術建設」排名進步，「科學建設」與「教育」持平。但基本建設細項的扶養比，在少子高齡化趨勢下，下滑2名至第7名。「醫療與環境」退步2名至第26名，其中能源消費密度退步2名至第43名、CO2 排放密度上升2名至第44名。

國發會表示，台灣在COVID-19疫情的嚴峻考驗之下，今年競爭力評比仍能獲此佳績，彰顯我國整體競爭力獲得國際肯定，是全民共同努力成果。政府將以世界競爭力評比優、弱勢項目為鑒，持續協助企業加強全球布局，積極協助台商回台投資、前瞻基礎建設、六大核心戰略產業、2050淨零排放等產業轉型升級工作，持續提升我國整體競爭力。

4G 疫情 前瞻基礎建設

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