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蘋果新聞網擬裁員九成 員工爆：大多人重新簽約「年資重算」
台灣《蘋果新聞網》上周宣布完成交接，大部分員工將轉移新東家留用。台北市勞動局今天（14日）表示，已收到蘋果新聞網通報的大量解僱計畫書，預計在8月9日裁員280人。據了解，《台蘋》目前約有300名員工。
《中央社》報導，台北市勞動局就業安全科長陳昆鴻表示，《台蘋》上周五（10日）將解僱計劃書寄送給勞動局，通知預計在8月9日解僱280人，符合《大量解僱勞工保護法》中60天前通知的規定。
《大量解僱勞工保護法》規定，同一事業單位同一廠場僱用勞工人數在200人以上未滿500人，若要在60天內解僱1/4勞工或單日解僱超過50人，就要在60天前將解僱計劃書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示。
法例規定，解僱計劃書應同時通知相關單位、人員並公告揭示，但有《台蘋》員工反映，暫時沒有看到正式通知。
對於《台蘋》本次解僱過程是否有違法疑慮，陳昆鴻表示，會請資方提供依法將解僱計劃書公告揭示的佐證。
有《台蘋》員工接受《香港01》記者訪問時透露，先前《台蘋》找尋新東家時，就提到會有許多員工要重新簽約，年資重算。至於網傳的裁員九成，她表示應該沒有這麼多人，「可能是把重新簽約的人也算出去了，不過未來怎麼樣還不好說」。
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文章授權轉載自《香港01》
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