經濟部次長陳正祺接待立陶宛經濟暨創新部代表團

經濟部政務次長陳正祺13日晚間設宴款待立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜(Jovita Neliupšienė)所率經貿官員一行，席間雙方續就投資、貿易、產業合作及新創等議題廣泛交換意見。

席間雙方提出多項討論，包括期許立陶宛配合本年秋季立國在台設處開啟，籌組貿易團訪台；立國Teltonika與我進行交流合作；以及本年９月立國學生前來我國半導體學院就讀等。

陳正祺今（14）日更並陪同聶琉嫻娜一行及立陶宛高科技業者參訪工研院及台灣半導體研究中心。陳正祺表示，延續雙方5月於立陶宛所舉行之第1屆｢台立次長級經濟對話｣會議所盤點的合作項目，含半導體、雷射、電動車、生技及新創等，已研擬方案推動中；聶琉嫻娜此行率立國高科技業者來台洽談合作，展現高度執行力，雙方將持續強化關鍵產業等各領域的經貿合作，共創雙贏。

聶琉嫻娜表示，立陶宛在雷射技術、光電、生技、金融科技等領域具國際競爭力，台立優勢互補，雙方合作前景可期；此行聚焦在半導體產業合作，盼透過工研院產業發展的經驗分享及雙方密切合作，並學習台灣半導體研究中心人才培育作法，加速立國進入半導體產業的設計、封測及製造等，促成雙方在半導體產業鏈的夥伴關係。

經濟部表示，將持續與立陶宛經濟暨創新部密切聯繫，推動經貿產業合作；尤以全球正遭受新冠疫情及俄烏戰爭等因素衝擊的時刻，台灣與立陶宛是理念相近的夥伴，在互信的基礎上，持續合作建立共榮、安全的供應鏈夥伴關係。