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疫情高峰企業難調度 勞部：製造業等四業可縮短輪班間隔

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導
疫情高峰企業人力調度困難，勞工示意圖。圖／本報資料照片
疫情高峰企業人力調度困難，勞工示意圖。圖／本報資料照片

疫情高峰企業人力調度困難，勞動部今（14）日公告，製造業、批發業、綜合商品零售業、倉儲業四大業，即起至今年9月輪班間隔可縮至8小時，屆時再視疫情滾動檢討。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，去年三級警戒期間，勞動部曾特別允許製造業、批發業、綜合商品零售業、倉儲業四大業，可適用勞基法第34條之例外，亦即輪班間隔可由原11小時縮至8小時。

黃維琛表示，今年疫情雖無三級警戒，但確診人數多、居隔人數多，企業人力調度更困難，很多業者反映，勞動部緊急與經濟部研商後，決定公告上述四業者可以有輪班彈性。

勞動部表示，依《勞動基準法》第34條第2項規定，輪班制勞工更換班次時，至少應有連續11小時之休息時間，但因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，得變更休息時間不少於連續8小時。

經濟部分別評估「製造業等4行業」、「春雨工廠股份有限公司等6家企業」之輪班人員，於特定情況下確有變更輪班換班間隔休息時間之需求，而商請勞動部公告，因此增列上述輪班人員適用該項但書規定，並自今(2022)年6月13日生效。

勞動部 疫情

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