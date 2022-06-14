聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果新聞網通報大量解僱！8月9日將大裁員280人
台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接，強調大部分員工將轉移新東家留用。不過，台北市勞動局今天表示，已收到蘋果新聞網通報的大量解僱計畫書，預計在8月9日裁員280人。
台北市勞動局就業安全科長陳昆鴻今天向中央社記者表示，蘋果新聞網在10日將解僱計畫書寄送給勞動局，通知預計在8月9日解僱280人，符合大量解僱勞工保護法中60天前通知的規定。
不過，大解法同時規定，解僱計畫書應同時通知相關單位、人員並公告揭示，有蘋果新聞網員工卻反映只有聽說，沒有看到正式通知。
對於蘋果新聞網此次解僱過程是否有違法疑慮，陳昆鴻說，會請資方提供依法將解僱計畫書公告揭示的佐證。
根據大量解僱勞工保護法規定，同一事業單位同一廠場僱用勞工人數在200人以上未滿500人，若要在60天內解僱4分之1勞工或單日解僱超過50人，就要在60天前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示。蘋果新聞網3月勞保投保人數約為300人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言