綠能二成2025年無法達標 經長：2026年10月會達到

經濟部長王美花今年初坦言，因台灣經濟發展優於預期，用電大增加，在「母數放大」下，導致2025年能源配比的綠能二成無法達標。她今（14）日於廣播節目表示，雖然2025年無法達標，但預計2026年10月有望達成。

蔡政府上任後設定2025非核家園目標，能源占比為「燃氣五成、燃煤三成、綠能二成」，不過由於近年台灣經濟成長率高，台商返台投資、半導體產業加大佈局皆推升用電量，導致蔡政府預估的綠能兩成僅剩下約15%。

但王美花今日於廣播節目表示，蔡政府緊盯新電源開發，2025年雖然無法達標；但是我們還是在努力，預估要2026年10月要二成目標，對我們來說應該是政府有沒有很努力來做這個。

至於相差的發電量由何種發電形式供應，王美花說，會由燃氣電廠補足。王美花會後訪問表示，燃氣預估2025年會達到52%，政府除了綠能外也有準備另外一個方案，但因為還不成熟。

另外，經濟部次長曾文生今年3月代理台電董事長，迄今已有三個月時間。媒體人周玉蔻表示，先前中油董座代理超過一年，遭朝野立委批評，難道曾文生也要長期代理？對此，王美花說會再注意，盡快做好準備，並強調沒有行政院長蘇貞昌或外界人選壓力。

近期東澳天然氣頻頻被搬上檯面討論，王美花解釋，目前開採的天然氣都是五年前就訂好的，再加上東澳天然氣熱值較台灣需求低，若要使用還需要足夠的儲氣槽來參配，但近期儲氣槽都很吃緊；她說，至少要等到五年後儲氣槽建置完成後才可能會去採購。