前五月公共建設計畫執行1,702億元 達成率近10年來新高

國發會委員會議昨天報告111年整體公共建設執行進度。截至5月底，執行金額為1,702億元，與去（110）年同期相較，增加約240億元，經費達成率31.02%為近10年來新高。國發會主委龔明鑫表示，已請各部會針對經費執行、進度及重要里程碑落後計畫加強專案督導，並善用工程會公共建設督導會報協調機制，解決跨機關問題，同時依院長近日指示滾動檢討防疫作為，為邁入疫後復原階段做好準備。

龔明鑫指出，政府積極推動前瞻基礎建設，全面性推展全國軌道、水資源、城鄉發展及數位建設等，已逐漸顯現成果。針對執行不佳個案計畫，請主管部會務實檢討執行情形，若確有需調整工作項目、執行策略者，應儘速提報計畫修正，以利建設資源於期程內有效運用。

龔明鑫強調，公共建設推動即將邁入下半年推動高峰期，部分計畫配置較多經費於最後2、3個月執行，將增加經費執行風險及不確定性，請計畫主管部會檢視所屬計畫工作排程及年度經費配置之合理性，彈性調整經費支用，避免過度集中於最後一季執行。