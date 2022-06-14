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八年級三十難立！薪水漲8%、買房負擔增6成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文／攝影
示意圖／記者游智文／攝影

八年級生陸續進入三十而立之年，不少人也興起購屋念頭，不過跟上個世代的七年級生30歲之際相比，購屋壓力更重了。

台灣房屋集團統計內政部的資料顯示，101年房價指數為79.75，110年來到117.5，指數十年間漲了47%，不只房價大增，根據主計總處統計，民國101年的住宅維修費用指數為95.29，110年達106.72，增幅達12%，合計購屋加裝修成本增加近六成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，不動產是時間財，隨著公共建設到位，生活機能提升，加上物價通膨，房價年年漲價是鐵的事實，而台灣的實質經常性薪資，從38,347元增加到41,420元，漲幅只有8%，薪水追不上房價。

她說，如果101年咬牙購屋的七年級生，如今資產至少漲了五成，十年前錯過機會沒能上車的，如今只能望屋興嘆。

張旭嵐分析，房價連年漲價，土地取得成本增加，以及建築營造費用漲價都有直接的關係。

近年因為國際戰爭，以及國內大廠趕工興建廠房，營造業缺工缺料的情況嚴重，各種裝潢材料接連漲價，裝潢五金、金屬材料、系統板材、衛浴設備，今年第二季也又再度調漲了價格，這也會影響末端房屋售價。就算轉向中古屋市場，舊屋的翻修裝潢，也是一筆費用，也讓屋主們再未來轉售時，有墊高售價的心態。

第一建經研究中心副理張菱育分析，對於自住族而言，居住費用還是必要的生活成本，雖然房貸金額可能會比房租略高，不過付房租是支出費用，繳房貸是資產累積，自有一屋且自用的情況下，房貸利息在個人所得稅申報時也可以抵稅，上限為30萬，因此若在財力許可的情況下，購屋還是一項可考慮的理財規劃。

房價裝修費連年漲價，年輕人購屋壓力大 圖／台灣房屋提供
房價裝修費連年漲價，年輕人購屋壓力大 圖／台灣房屋提供
資料來源／台灣房屋提供
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房價 漲價

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