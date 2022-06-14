聽新聞
test
0:00 / 0:00
八年級三十難立！薪水漲8%、買房負擔增6成
八年級生陸續進入三十而立之年，不少人也興起購屋念頭，不過跟上個世代的七年級生30歲之際相比，購屋壓力更重了。
台灣房屋集團統計內政部的資料顯示，101年房價指數為79.75，110年來到117.5，指數十年間漲了47%，不只房價大增，根據主計總處統計，民國101年的住宅維修費用指數為95.29，110年達106.72，增幅達12%，合計購屋加裝修成本增加近六成。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，不動產是時間財，隨著公共建設到位，生活機能提升，加上物價通膨，房價年年漲價是鐵的事實，而台灣的實質經常性薪資，從38,347元增加到41,420元，漲幅只有8%，薪水追不上房價。
她說，如果101年咬牙購屋的七年級生，如今資產至少漲了五成，十年前錯過機會沒能上車的，如今只能望屋興嘆。
張旭嵐分析，房價連年漲價，土地取得成本增加，以及建築營造費用漲價都有直接的關係。
近年因為國際戰爭，以及國內大廠趕工興建廠房，營造業缺工缺料的情況嚴重，各種裝潢材料接連漲價，裝潢五金、金屬材料、系統板材、衛浴設備，今年第二季也又再度調漲了價格，這也會影響末端房屋售價。就算轉向中古屋市場，舊屋的翻修裝潢，也是一筆費用，也讓屋主們再未來轉售時，有墊高售價的心態。
第一建經研究中心副理張菱育分析，對於自住族而言，居住費用還是必要的生活成本，雖然房貸金額可能會比房租略高，不過付房租是支出費用，繳房貸是資產累積，自有一屋且自用的情況下，房貸利息在個人所得稅申報時也可以抵稅，上限為30萬，因此若在財力許可的情況下，購屋還是一項可考慮的理財規劃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言